PVTrans: Bứt phá quản trị, vươn tầm khu vực, củng cố niềm tin thị trường vốn

(VTC News) -

Ngày 5/12/2025, Diễn đàn thường niên về quản trị công ty lần thứ 8 (AF8) do Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) tổ chức với chủ đề “Hội đồng Quản trị bứt phá: Vươn tầm khu vực, định vị niềm tin và danh tiếng trên thị trường vốn”.

Sự kiện quy tụ các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia nhằm thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường vốn ngày càng khắt khe. Trong số các doanh nghiệp tham dự, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) nổi bật như một hình mẫu về quản trị hiệu quả trong ngành vận tải biển - lĩnh vực đòi hỏi tính an toàn và chiến lược dài hạn.

Ông Phạm Việt Anh - Chủ tịch HĐQT PVTrans - cùng các lãnh đạo cấp cao tại Diễn đàn thường niên về Quản trị Công ty AF8 2025.

Chuẩn hóa quản trị theo thông lệ quốc tế

PVTrans xem quản trị là trụ cột tạo lợi thế cạnh tranh, trong đó Hội đồng Quản trị (HĐQT) đóng vai trò định hình chiến lược trung - dài hạn theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch. PVTrans không chỉ tuân thủ quy định pháp luật mà còn chủ động áp dụng Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN Scorecard (ACGS), từ đó tự đánh giá theo chuẩn quốc tế và hướng tới tiệm cận tiêu chí thị trường mới nổi MSCI.

Doanh nghiệp đặc biệt coi trọng vai trò của Thành viên HĐQT độc lập nhằm đảm bảo khách quan trong quyết định chiến lược. Cùng với việc hoàn thiện cơ chế giám sát rủi ro và tăng tính độc lập cho các ủy ban chuyên trách, PVTrans đã xây dựng được niềm tin mạnh mẽ đối với cổ đông và thị trường vốn. Kết quả là doanh nghiệp đạt nhiều giải thưởng uy tín như Top 20 doanh nghiệp cam kết chuẩn ACGS20, Top 50 VNCG50 và Top 5 Hội đồng Quản trị của năm 2025.

PVTrans vinh dự nhận giải thưởng Top 5 Hội đồng Quản trị của năm 2025.

Mở rộng đội tàu, tăng hiệu quả khai thác

Hệ thống quản trị vững chắc giúp PVTrans tận dụng tốt chu kỳ thị trường. Luỹ kế 11 tháng năm 2025, PVTrans đạt 13.950 tỷ đồng doanh thu và 1.355 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 150% doanh thu và 113% lợi nhuận kế hoạch năm. Điều này phản ánh khả năng quản trị rủi ro, tối ưu vận hành và khai thác đội tàu trong bối cảnh biến động.

Trong cùng giai đoạn, PVTrans đầu tư thêm 6 tàu, nâng đội tàu lên 64 chiếc với hơn 1,9 triệu DWT, trong đó 90% hoạt động quốc tế. Doanh nghiệp cũng tăng cường ứng dụng công nghệ để kiểm soát chi phí, cải thiện hiệu quả khai thác và bảo đảm an toàn vận hành.

Tiên phong chuyển đổi xanh và an toàn hàng hải

Trước xu hướng chuyển đổi xanh toàn cầu, PVTrans triển khai mạnh mẽ các hoạt động ESG, thành lập Ủy ban ESG và áp dụng công nghệ giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, hạn chế phát thải. Các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường được áp dụng nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu từ các đối tác dầu khí hàng đầu.

Song song với vận hành, PVTrans chú trọng phát triển con người, văn hóa doanh nghiệp và các hoạt động trách nhiệm xã hội, nhằm tạo giá trị bền vững.

Sự hiện diện tại AF8 khẳng định PVTrans là doanh nghiệp tiên phong trong quản trị hiện đại, sở hữu đội tàu mạnh, chiến lược ESG rõ ràng và năng lực tài chính vượt trội. PVTrans đang củng cố vị thế dẫn đầu vận tải hàng lỏng Việt Nam, hướng tới trở thành thương hiệu mạnh trong khu vực và là khoản đầu tư đáng tin cậy trên bản đồ vốn toàn cầu.