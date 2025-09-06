Thành phố Gaza trải qua đêm chết chóc sau đòn tập kích của Israel

(VTC News) -

Khoảnh khắc tòa nhà cao tầng Mushtaha ở thành phố Gaza sụp đổ sau đòn tấn công của Israel.

Ngày 5/9, Al Jazeera trích dẫn nguồn tin từ Palestine cho biết, máy bay chiến đấu của Israel đánh sập tòa nhà cao tầng Mushtaha ở thành phố Gaza. Họ cáo buộc đây là cơ sở khủng bố của Hamas.

Hiện người dân Palestine trở về nhà ở Zeitoun, thành phố Gaza sau khi quân đội Israel rút khỏi khu vực này và phát hiện mọi thứ họ có đều bị phá hủy. Trung tâm đô thị lớn nhất của Gaza cũng chỉ còn là đống đổ nát.

“Những gì chúng tôi xây dựng trong 50 năm bị san phẳng chỉ trong 5 ngày. Chúng tôi không thể đứng vững khi nhà cửa, đường sá và cơ sở hạ tầng bị san lấp. Chúng tôi không chỉ bước đi trên đống đổ nát mà còn trên thi thể của những người thân yêu", cư dân Aqeel Kishko cho hay.

Bà Nohaa Tafish cũng cho rằng thành phố này không thể nào hồi sinh nữa. “Mọi người sẽ quay về đâu? Chẳng có gì để quay về cả”, bà nói.

Tương tự, nhà của ông Ahmed Rihem ở thành phố Gaza cũng bị san phẳng. "Cứ như thể toàn bộ khu phố Zeitoun bị trúng bom hạt nhân vậy", ông nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir ăn mừng việc lực lượng nước này phá hủy thành công tòa nhà cao tầng Mushtaha. Ông Ben-Gvir chia sẻ một video về cảnh tòa tháp Mushtaha bị san phẳng lên mạng xã hội với biểu tượng lá cờ Israel và biểu tượng cảm xúc hình cơ bắp tay đang co lại.

Theo các báo cáo, tòa nhà này là một trong những tòa nhà cao nhất ở thành phố Gaza bị trúng hai quả tên lửa phóng từ máy bay chiến đấu F-16.

Bà Tahani Mustafa, nhà phân tích cấp cao tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế - tổ chức tư vấn trụ sở tại Bỉ cho rằng: "Rõ ràng Israel đang quyết tâm gây ra sự tàn phá tối đa và hình phạt tập thể tối đa, họ không hề che giấu điều đó".

Bà nhấn mạnh thêm: "Tôi không nghĩ bất cứ điều gì Israel làm trong 2 năm qua cho thấy đây là hoạt động quân sự có kỷ luật và chắc chắn không phải là hoạt động này". Bà Mustafa ám chỉ đến việc phá hủy tòa nhà 12 tầng được bao quanh bởi hàng trăm chiếc lều tạm bợ dành cho những người phải di dời.