Mỹ lên kế hoạch tiếp quản Gaza trong một thập kỷ

(VTC News) -

Tờ Washington Post đưa tin kế hoạch hậu chiến cho dải Gaza dài 38 trang được phát triển bởi nhóm người Israel đứng sau Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) - tổ chức chuyên phân phối hàng viện trợ trong lãnh thổ Gaza được Mỹ và Israel ủng hộ. Tuy nhiên, tổ chức này gây ra nhiều tranh cãi từ các nhóm cứu trợ cũng như Liên hợp quốc.

Kế hoạch hậu chiến cho dải Gaza đề xuất tạm thời di dời khoảng 2 triệu dân tại vùng đất này thông qua việc di tản "tự nguyện" đến một quốc gia khác hoặc vào các khu vực được bảo vệ bên trong lãnh thổ vào khoảng thời gian tái thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nhưng kế hoạch tái thiết Gaza dường như phù hợp với những bình luận trước đây của ông Trump.

Thời điểm đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ đề xuất này nhưng lại bị nhiều nước châu Âu và các nước Ả Rập chỉ trích mạnh mẽ.

Trong ba tuần qua, quân đội Israel tăng cường hoạt động quanh Gaza, tuyên bố khu vực này là "vùng chiến sự nguy hiểm". Hơn 1 triệu dân hiện sinh sống tại đây cũng được Israel cảnh báo trước về cuộc tấn công quy mô vào lực lượng Hamas. Hàng nghìn người đã sơ tán trước đó.

Tel Aviv cũng ngừng các chuyến thả hàng cứu trợ trên không ở thành phố và giảm số lượng xe tải viện trợ được đưa vào đây, trước thềm phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới (WFP) bà Cindy McCain cảnh báo động thái này của Israel sẽ hạn chế nguồn thực phẩm viện trợ cho người dân và đặt nhân viên cứu trợ vào tình trạng nguy hiểm.

Hội Chữ thập đỏ và nhiều tổ chức nhân đạo khác kêu gọi Israel dừng chiến dịch này vì số người Palestine thiệt mạng chính thức ở Gaza kể từ tháng 10/2023 vượt quá 62.000 người.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng cũng thúc đẩy một số quốc gia cân nhắc việc chính thức công nhận Nhà nước Palestine, bao gồm cả Pháp, quốc gia hứa sẽ làm như vậy vào tháng tới.