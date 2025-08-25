Israel tấn công bệnh viện ở Gaza, 15 người thiệt mạng

(VTC News) -

Theo các quan chức y tế Gaza, cuộc không kích do Israel thực hiện ngày 25/8 nhằm vào Bệnh viện Nasser tại Khan Younis, miền Nam Gaza, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng trong đó có 4 nhà báo, 1 nhân viên cứu hộ.

Trong số này, Hussam al-Masri, một quay phim tự do hợp tác với Reuters, thiệt mạng trong cuộc không kích đầu tiên. Hatem Khaled, nhiếp ảnh gia cũng là cộng tác viên của Reuters, bị thương trong vụ tấn công thứ hai. Các nhân chứng cho biết, vụ nổ thứ hai xảy ra đúng lúc lực lượng cứu hộ, nhà báo và người dân tập trung tại hiện trường sau cuộc không kích đầu tiên.

Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào Thành phố Gaza. (Ảnh: Getty)

Đoạn video phát trực tiếp từ bệnh viện do Masri quản lý bất ngờ ngắt ngay khi đợt tấn công đầu tiên diễn ra. Ngoài ra, 3 nhà báo Palestine khác được xác định là Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama và Moaz Abu Taha cùng một nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng sau đợt không kích này.

Hiệp hội Nhà báo Palestine cho biết, kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 7/10/2023, đã có hơn 240 phóng viên, nhà báo Palestine thiệt mạng do hỏa lực Israel ở Dải Gaza.

Trước đó, phát biểu hôm 21/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh mục tiêu trục xuất Hamas vẫn không thay đổi. "Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ làm điều đó. Chưa bao giờ có nghi ngờ chúng tôi không để Hamas ở lại đó", ông Netanyahu nói.

Nhà lãnh đạo Israel đưa ra phát biểu này sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố giai đoạn đầu tiên của chiến dịch chiếm thành phố Gaza ở phía bắc vùng đất đông dân Palestine, nơi được mô tả là thành trì của Hamas.

Thủ tướng Netanyahu cũng trích dẫn sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng tuyên bố Hamas "không thể ở lại" Gaza.

Ông Netanyahu nhấn mạnh: "Tôi nghĩ Tổng thống Trump nói đúng nhất, ông ấy nói Hamas phải biến mất khỏi Gaza".

Đồng thời, ông Netanyahu lập luận xung đột "có thể kết thúc ngay hôm nay" nếu Hamas đồng ý thả những con tin còn lại, giải giáp và "phi quân sự hóa Gaza".

Theo truyền thông Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Yisrael Katz phê duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza và sơ tán cư dân tại đây. Kế hoạch dự kiến sẽ được trình lên Nội các An ninh Israel hôm nay (21/8).