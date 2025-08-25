Israel không kích thủ đô Yemen

(VTC News) -

Vụ tấn công khiến 6 người thiệt mạng và 86 người bị thương. Quân đội Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm một khu phức hợp quân sự, hai nhà máy điện và một kho chứa nhiên liệu.

Người dân Sanaa nói với truyền thông rằng họ nghe thấy tiếng nổ gần học viện quân sự đã đóng cửa và dinh tổng thống. Họ nhìn thấy những cột khói gần Quảng trường Sabeen, địa điểm tụ tập trung tâm của thủ đô.

“Tiếng nổ rất lớn”, ông Hussein Mohamed, người sống gần dinh tổng thống, cho biết.

Ahmed al-Mekhlafy cho biết ông cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của các cuộc không kích. "Ngôi nhà rung chuyển, cửa sổ vỡ tan", ông chia sẻ.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích của Israel tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: Reuters)

Đây là một phần trong chuỗi leo thang quân sự kéo dài hơn một năm qua giữa Israel và lực lượng Houthi, vốn bắt đầu từ cuộc chiến ở Gaza.

Các cuộc không kích này được thực hiện nhằm trả đũa cho các vụ phóng tên lửa đạn đạo mà lực lượng Houthi mới thực hiện nhắm về Israel. Houthi tuyên bố phóng tên lửa để ủng hộ người Palestine tại Gaza.

Một quan chức Không quân Israel cho biết tên lửa này có thể chứa nhiều đầu đạn phụ (loại bom phân mảnh) với “mục đích là phát nổ vào khi va chạm”. Ông khẳng định: “Đây là lần đầu tiên loại tên lửa như vậy được phóng từ Yemen”.

Trong hơn 2 năm qua, Houthi đã phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía Israel và nhắm mục tiêu vào các tàu trên Biển Đỏ, đồng thời tuyên bố rằng họ đang tấn công để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong bối cảnh chiến tranh ở Gaza .

Ông Nasruddin Amer, phó giám đốc văn phòng truyền thông Houthi, tuyên bố "các hoạt động quân sự hỗ trợ Gaza của chúng tôi sẽ không dừng lại, trừ khi xung đột bị ngăn chặn và lệnh bao vây bị dỡ bỏ".

Một lãnh đạo cao cấp của Houthi khẳng định trên mạng X rằng lực lượng của ông sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Gaza “dù phải hy sinh tới đâu”.