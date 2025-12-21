Thái Lan dự kiến trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp và bầu cử cùng ngày 8/2/2026

Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) hôm qua cho biết cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa quy trình bỏ phiếu, giảm gánh nặng công tác tổ chức, điều hành cũng như tiết kiệm chi phí và tạo sự thuận tiện cho cử tri. Quy định hiện đang chờ được công bố trên Công báo Hoàng gia trước khi chính thức có hiệu lực.

Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul nhận định việc tổ chức đồng thời trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp và tổng tuyển cử giúp tiết kiệm khoảng 4 tỷ Baht ngân sách nhà nước (tương đương hơn 120 triệu USD). Nội các Thái Lan hôm 18/12 cũng đã phê duyệt câu hỏi trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp và trình Ủy ban Bầu cử xem xét.

Bầu cử Thái Lan năm 2023. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển 2026 đang được gấp rút triển khai. Vào đầu tuần này, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã ấn định thời điểm dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 8/2/2026. Các điểm bỏ phiếu sớm, bao gồm các điểm dành cho những cử tri cao tuổi và người khuyết tật dự kiến sẽ mở cửa vào ngày 1/2/2026.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 500 hạ nghị sĩ, trong đó 400 hạ nghị sĩ bầu trực tiếp tại các khu vực bầu cử và 100 hạ nghị sĩ được phân bổ theo danh sách đảng. Mỗi đảng được quyền đề cử tối đa 3 ứng viên Thủ tướng. Hạn chót để các hạ nghị sĩ đăng ký ứng cử vào ngày 31/12/2025.

Phát biểu tại trụ sở đảng Tự hào Thái hôm 19/12, Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul cho biết chiến dịch tranh cử của đảng sẽ tập trung vào đảm bảo an ninh quốc gia, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, bao gồm việc mở rộng chương trình trợ giá tiêu dùng Hãy cùng chia đôi (Khon La Khrueng).

Ông Anutin trước đó cũng bày tỏ tự tin đảng Tự hào Thái có đội ngũ làm việc hiệu quả và sẽ trở thành lực lượng chính trị then chốt, dẫn dắt đất nước trong thời gian tới.