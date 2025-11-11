Tàu cá bị chìm ngoài khơi, 7 ngư dân may mắn sống sót

(VTC News) -

Đồn Biên phòng Roòn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, rạng sáng 11/11, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn La tiếp nhận 07 thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu TH-90073-TS từ tàu cá mang số hiệu TH-91812-TS.

Bộ đội biên phòng tiếp nhận 7 thuyền viên trên tàu cá bị chìm. (Ảnh: BĐBP)

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 10/11, tàu cá TH- 90073-TS gồm 07 thuyền viên do ông Lê Công Dũng (sinh năm 1980, ở phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, bị chìm tại tọa độ 170 54’N – 1060 34’E (cách Cảng Hòn La khoảng 3 Hải lý về phía Đông).

Tàu TH-91812-TS của ông Lê Công Hậu hoạt động gần đó phát hiện, kịp thời ứng cứu và báo tin về Đồn Biên phòng Roòn).

Các thuyền viên được đưa về trụ sở bộ đội biên phòng để thăm khám sức khỏe. (Ảnh: BĐBP)

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn chỉ đạo lực lượng của Trạm Biên phòng cửa khẩu Hòn La giữ thông tin liên lạc với tàu, tổ chức tiếp nhận ngư dân. Đồng thời, cử quân y trực tiếp hỗ trợ, thăm khám sức khỏe. Hiện cả 07 thuyền viên khỏe mạnh, an toàn.

Thuyền trưởng Lê Công Dũng cho biết, tàu cá TH-90073-TS có công suất 294,4 CV, dài 17,0 m; xuất Cảng cá Mũi Ông (xã Phúc Trạch, tỉnh Quảng Trị) vào ngày 10/11/2025.

Sau khi làm việc, các thuyền viên neo tàu ngủ nghỉ, phát hiện nước vào hơn 1/2 tàu, không có khả năng xử lý nên gọi nhau mang áo phao rời tàu trước khi tàu chìm hẳn.