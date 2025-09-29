Tang thương sau bão Bualoi: 240 ngôi nhà đổ sập, 9 người chết ở Ninh Bình

(VTC News) -

Đêm 28, sáng 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) kèm theo giông lốc, một số xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, khoảng 3h - 5h cùng ngày, các trận dông lốc quét qua các xã Hải Thịnh, Hải Anh, Quỹ Nhất, Hồng Phong, Gia Hưng, Chất Bình. Tính đến 10h, tỉnh Ninh Bình ghi nhận 9 người chết, 18 người bị thương.

Mưa bão cũng khiến 11 ngôi nhà bị đổ sập, 126 nhà hư hỏng, tốc mái, 5 điểm trường học bị thiệt hại; 53 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt, cháy 1 trạm biến áp tại Phường Hoa Lư, nhiều biển quảng cáo bị gẫy đổ...Nhiều cây xanh, diện tích lúa, màu, cây lâu năm bị gãy đổ.

Một ngôi nhà ở Ninh Bình đổ sập sau trận lốc xoáy.

Để ứng phó, khắc phục sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc ký quyết định thành lập Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 10.

Ban Chỉ huy có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi bão số 10 ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện các chỉ đạo của Trung ương.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, mực nước biển, nước trên các tuyến sông đang dâng cao, mưa lớn vẫn tiếp tục. Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị chính quyền cơ sở, các ban ngành chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến của mưa bão, nhất là những phức tạp của hoàn lưu bão.

Các lực lượng thuộc công an tỉnh, công an cấp xã bố trí lực lượng trực, nắm chắc tình hình, địa bàn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử lý nhanh, hiệu quả sự cố về bão lũ và an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.