Tưởng bão số 10 đi qua, 13 thuyền viên trở lại tàu rồi gặp nạn

(VTC News) -

13 thuyền viên tàu cá TP.HCM đang neo đậu trú bão ở phường Bắc Giang, Quảng Trị thì bị đứt dây neo, trôi ra biển, 4 người bơi vào bờ, 9 người mất tích.

Vân Khánh
