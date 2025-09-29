+
Tưởng bão số 10 đi qua, 13 thuyền viên trở lại tàu rồi gặp nạn
(VTC News) -
13 thuyền viên tàu cá TP.HCM đang neo đậu trú bão ở phường Bắc Giang, Quảng Trị thì bị đứt dây neo, trôi ra biển, 4 người bơi vào bờ, 9 người mất tích.
Tin mới
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 10 tỉnh miền Trung sau bão số 10 Bualoi
12:09 29/09/2025
VTC NEWS TV
'Cuồng phong' Bualoi quét qua Nghệ An: Hàng loạt cây ngã đổ, mái tôn bay tứ tung
11:58 29/09/2025
VTC NEWS TV
Bão cuốn sập mái kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II
11:54 29/09/2025
Tin nhanh 24h
Vàng thế giới vượt 3.800 USD/ounce, trong nước lần đầu đạt 136 triệu đồng/lượng
11:52 29/09/2025
Tin giá vàng
Israel nêu điều kiện miễn truy cứu trách nhiệm với Hamas
11:48 29/09/2025
Thời sự quốc tế
Xác định danh tính tài xế ngổ ngáo húc xe máy chờ đèn đỏ, dọa đạp nữ quân nhân
11:45 29/09/2025
Tin nóng
Cấp 'quota' nhập khẩu vàng cho các đơn vị trước ngày 15/12 hàng năm
11:44 29/09/2025
Đầu Tư
Bê bối nhập tịch cầu thủ Malaysia: Bộ trưởng nói 'một số bên đố kỵ'
11:43 29/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Dự án mở rộng đường 1,6km ở TP.HCM đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng
11:39 29/09/2025
Đầu Tư
Bão Bualoi quần thảo Hà Tĩnh suốt 12 giờ với sức gió mạnh nhất lịch sử
11:37 29/09/2025
Tin nóng
iPhone Air với iPhone 17 Series: Điểm nhấn thiết kế đột phá
11:30 29/09/2025
Sản phẩm
Mẹo xử lý kính trầy xước, mờ đục
11:30 29/09/2025
Gia đình
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 30/9 và rạng sáng 1/10
11:23 29/09/2025
Cần biết
Nguyên nhân tài xế xe khách chèn ép, tạt đầu xe tải ở Vành đai 3 trên cao Hà Nội
11:21 29/09/2025
Tin nóng
Chủ tịch Quốc hội: Đánh giá viên chức để tránh tuyển vào là ở trong bộ máy suốt đời
11:10 29/09/2025
Tin nóng
Đi kiểm tra tình hình mưa bão, cán bộ thôn ở Thanh Hóa bị cây đổ đè chết
11:08 29/09/2025
Tin nóng
Những mẹo đơn giản giúp Smart TV sống lâu hơn
11:07 29/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
11:06 29/09/2025
Chính trị
Thị trường bất động sản trung tâm Huế: Cần sản phẩm đẳng cấp để bứt phá
11:02 29/09/2025
Dự án
Sinh viên cả nước tranh tài trí tuệ AI, IoT và robot logistics thông minh
11:01 29/09/2025
Tin tức - Sự kiện
4 sai lầm khi dùng thuốc tránh thai
11:00 29/09/2025
Bệnh và thuốc
Vinamilk tiết kiệm 3 triệu USD/năm nhờ hệ thống điều phối đơn hàng tự động
10:57 29/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Chàng trai 22 tuổi gây sốc khi xuất hiện khỏe mạnh tại tang lễ của chính mình
10:49 29/09/2025
Chuyện bốn phương
Đằng sau tâm lý 'chắc bệnh chừa mình ra' của người trẻ
10:40 29/09/2025
Tin tức
Toàn cảnh dự án Lotte vừa xin rút lui khỏi 'đất vàng' Thủ Thiêm
10:38 29/09/2025
Đầu Tư
Hai tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi, 9 người mất tích: Phát hiện 1 tàu bị lật úp
10:24 29/09/2025
Tin nóng
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 6 mới nhất
10:23 29/09/2025
Bóng đá Anh
Bão số 10 Bualoi đi sâu vào đất liền, Nghệ An - Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề
10:21 29/09/2025
VTC NEWS TV
Tiết kiệm 11 tỷ đồng nhờ kiểu sống siêu khổ, người đàn ông hối hận khi vợ mất
10:17 29/09/2025
Chuyện bốn phương
Tiểu thương Hà Tĩnh lo trắng tay khi bão tiếp nối bão
10:17 29/09/2025
Thị trường