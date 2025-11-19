Tạm giữ tài xế lao xe tải vào cảnh sát, bỏ chạy trên nhiều tuyến phố Hà Nội

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ Trần Văn Phương (SN 1987, trú tại tổ dân phố Đích Sơn, phường Trần Liễu, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Khoảng 23h20 ngày 13/11, trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn lối xuống Quốc lộ 1B, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện ô tô tải BKS 34C-284.90 có biểu hiện nghi vấn.

Tài xế Trần Văn Phương tại cơ quan công an.

Tổ công tác kiểm tra, phát hiện trên xe chở các thùng nhãn mác chữ nước ngoài, bên trong là các túi nilon trong suốt chứa nhiều gói nhỏ, in hình chân gà bên ngoài. Khi tổ công tác yêu cầu tài xế Trần Văn Phương xuất trình giấy tờ xe và chứng từ liên quan hàng hoá, tài xế liền lên xe rời đi.

Tổ công tác bám đuổi theo xe, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Phương không chấp hành và tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Khi đến ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Hữu Thọ, tổ công tác yêu cầu tài xế chấp hành nhưng Phương lao thằng xe vào cán bộ tổ công tác rồi đi về hướng Nguyễn Hữu Thọ, sau đó rẽ ra đường Giải Phóng.

Tài xế Phương tiếp tục lái xe bỏ chạy qua nhiều tuyến phố về hướng Đại lộ Thăng Long để thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Đến ngày 15/11, Trần Văn Phương đến Công an phường Hoàng Mai, Hà Nội đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.