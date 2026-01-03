Tài xế xe tải cầm hung khí đe dọa tài xế xe buýt ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 3/1, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Trạm CSGT Hòa Hiệp phối hợp Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) khẩn trương xác minh, làm rõ vụ va chạm giao thông dẫn đến ẩu đả, gây mất trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Hoàng Văn Thái – Tôn Đức Thắng.

Tại cơ quan công an, M. thừa nhận hành vi vi phạm.(Ảnh: C.A)

Rất nhanh chóng, đối tượng liên quan được xác định là N.Đ.M. (SN 1994, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) - người điều khiển xe ô tô tải BKS 43H-030.74, có hành vi cầm hung khí đe dọa tài xế xe buýt.

Theo xác minh ban đầu, trong quá trình tham gia giao thông trên đường Tôn Đức Thắng, do mâu thuẫn việc nhường đường, N.Đ.M. đã tạt đầu và chặn xe buýt mang BKS 50F-044.xx gần giao lộ Hoàng Văn Thái – Tôn Đức Thắng.

Sau đó, đối tượng xuống xe, cầm một thanh sắt hình trụ dài khoảng 1 mét, chỉ vào tài xế xe buýt để nói chuyện, thách thức, gây bức xúc cho người tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại cơ quan công an, N.Đ.M. thừa nhận hành vi vi phạm của mình; kết quả test nhanh ma túy cho thấy M. âm tính.

Qua rà soát, đối M. có một tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 thanh sắt hình trụ dài khoảng 1 mét.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Hòa Khánh củng cố hồ sơ để xử lý.

Cách đây 2 tháng, Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa (cùng trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hố sơ vụ việc, ngày 2/11, Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo của anh Huỳnh Nhật Nam (SN 1994, trú phường An Khê) về việc bị hai người hành hung tại khu vực trước số nhà 61 Ngô Nhân Tịnh.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa là hai đối tượng liên quan.

Theo cơ quan công an, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe, các đối tượng đã lớn tiếng cãi vã, sau đó Tươi đánh vào vùng mặt anh Nam gây thương tích. Vụ việc khiến giao thông ùn tắc, gây mất an ninh trật tự khu dân cư.

Anh Nam được đưa đi cấp cứu với vết thương vùng mặt, gãy xương chính mũi, chấn động não.