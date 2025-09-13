Sức mạnh của hệ thống pháo tự hành công nghệ cao do Việt Nam chế tạo

Tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) lần đầu tiên giới thiệu mẫu pháo tự hành 152 mm, được đặt trên xe bánh lốp do chính Viettel nghiên cứu, phát triển và hiện đại hóa.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, pháo tự hành 152 mm là dòng pháo mặt đất hạng nặng, được trang bị pháo với cỡ nòng 152 mm, được đặt trên khung gầm xe quân sự 8x8 (8 bánh chủ động), có khả năng hành quân với tốc độ lên đến hơn 70 km/h.
Pháo tự hành 152 mm được cấu tạo từ 7 phần, gồm: tháp pháo 152 mm được gắn ở thân xe sau; hệ thống tác chiến điện tử gắn ngay trên tháp pháo; hệ thống tính toán đạn đạo và phần tử bắn; hệ thống súng phòng không tự động 12,7 mm; hệ thống cảnh báo laser; đạn khói và thông tin liên lạc.
Pháo D20 152 mm là dòng pháo mặt đất hạng nặng. Pháo được điều khiển tự động, tốc độ bắn tối đa 4 phát/phút, tầm bắn 17,4 km. Kíp chiến đấu của tổ hợp từ 5-6 người.
Hệ thống vũ khí thứ 2 trên pháo tự hành 152 mm là tổ hợp súng phòng không tự động 12,7 mm. Tổ hợp này được đặt ngay trên nóc khoang chiến đấu và được tích hợp khối quang điện tử cho phép tác chiến ngày và đêm.
Ngoài súng máy phòng không, nóc xe cũng được trang bị lựu đạn khói dành cho ngụy trang và hệ thống cảnh báo chỉ thị mục tiêu bằng laser từ tên lửa chống tăng. Hai khí tài này là giải pháp phòng vệ thụ động bảo vệ kíp chiến đấu cũng như phương tiện trước các mối đe dọa trên chiến trường.
Toàn bộ hệ thống pháo tự hành này có khối lượng khoảng 34 tấn.
Một trong những điểm nổi bật của hệ thống pháo tự hành 152 mm là mức độ tự động hóa cao. Xe được tích hợp hệ thống máy tính dẫn đạo và điều khiển hỏa lực, cho phép kíp chiến đấu thao tác nhanh chóng và chính xác.
Hệ thống tác chiến điện tử tích hợp, cùng với khả năng liên lạc hiện đại và hệ thống cung cấp, phân phối nguồn thông minh, giúp xe pháo hoạt động ổn định và hiệu quả trong mọi điều kiện môi trường.
Một trong những điểm nhấn khác của pháo tự hành 152 mm là việc xe được trang bị giáp bảo vệ theo tiêu chuẩn STANAG 4569 ở cả khoang chiến đấu và tháp pháo.
Xe được trang bị hệ thống bánh lốp cỡ lớn, chuyên dùng cho các loại xe bánh lốp quân sự. Khung gầm cũng được trang bị bốn giá chống thủy lực giúp cố định khung gầm khi tác chiến, bộ phận này cũng có thể được gấp gọn khi hành quân.