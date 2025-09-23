Sự khác biệt giữa Night Shift và Dark Mode trên iPhone

(VTC News) -

Theo khuyến nghị của Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ (NIH), một người trưởng thành cần ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm để duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện đại, hiếm có ai duy trì đủ số giờ khuyến nghị này. Một trong những nguyên nhân chính là thói quen sử dụng màn hình quá nhiều, đặc biệt là smartphone.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng có tới 2/3 số người trưởng thành dành phần lớn thời gian trong ngày nhìn vào màn hình điện thoại. Điều này gây ra nhiều hệ lụy, trong đó nguy hại nhất là ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nguyên nhân xuất phát từ ánh sáng xanh phát ra từ màn hình, vốn có khả năng “đánh lừa” nhịp sinh học (circadian rhythm) – cơ chế giúp não bộ xác định thời điểm nghỉ ngơi. Khi tiếp xúc ánh sáng xanh vào ban đêm, não sẽ tưởng rằng vẫn còn ban ngày, khiến người dùng khó đi vào giấc ngủ hơn.

Các hãng công nghệ đưa ra nhiều giải pháp trước tác hại của ánh sáng xanh trên màn hình. (Ảnh: The Guardian)

Để giảm thiểu vấn đề này, các hãng công nghệ đã phát triển nhiều giải pháp. Trên Windows có tính năng Night Light, trong khi Apple đã tích hợp Night Shift lên iPhone từ phiên bản iOS 9.3. Khi bật chế độ này, màn hình tự động chuyển sang tông màu ấm, hạn chế tác động tiêu cực của ánh sáng xanh, giúp cơ thể dễ dàng “nhận biết” thời điểm đi ngủ.

Tuy nhiên, ánh sáng xanh không phải là mối nguy duy nhất. Độ chói và ánh sáng mạnh từ màn hình cũng có thể gây ra các triệu chứng như mỏi mắt, nhòe tầm nhìn, chảy nước mắt hay đau đầu, ngay cả khi người dùng đã bật Night Shift. Vì vậy, Apple tiếp tục giới thiệu Dark Mode vào năm 2019 với iOS 13. Chế độ này biến toàn bộ giao diện iPhone sang tông tối: Chữ trắng trên nền đen, thay vì đen trên nền trắng. Nhờ đó, đôi mắt được giảm áp lực khi nhìn màn hình trong điều kiện ánh sáng yếu.

Night Shift giúp cơ thể nhận biết thời điểm đi ngủ bằng cách điều chỉnh tông màu màn hình, trong khi Dark Mode bảo vệ mắt khỏi ánh sáng chói. (Ảnh: Slashgear)

Cả Night Shift và Dark Mode đều hướng tới mục tiêu chung là giảm căng thẳng cho mắt, nhưng mỗi chế độ lại giải quyết một vấn đề khác nhau. Night Shift tập trung vào giấc ngủ và nhịp sinh học, trong khi Dark Mode hướng đến giảm độ chói, bảo vệ mắt. Khi kết hợp sử dụng cả hai, người dùng vừa có thể ngủ ngon hơn, vừa hạn chế được tác động lâu dài của ánh sáng màn hình lên thị lực.