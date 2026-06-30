Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Bờ Biển Ngà vs Na Uy, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Bờ Biển Ngà lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Đội bóng châu Phi đứng nhì bảng E sau các trận thắng Ecuador, Curacao và thất bại sát nút trước Đức. Na Uy cũng xếp nhì bảng I, ghi 8 bàn sau 3 trận nhưng để thủng lưới 7 lần. Trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy diễn ra lúc 0h ngày 1/7 trên sân AT&T ở Arlington (bang Texas, Mỹ). Thuật toán mô phỏng của siêu máy tính nghiêng về Na Uy.

Siêu máy tính dự đoán Bờ Biển Ngà vs Na Uy ra sao?

Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta tính toán tỷ lệ thắng của Bờ Biển Ngà và Na Uy lần lượt là 21,6% - 56,1% trong 90 phút. Xác suất rận đấu kéo sang hiệp phụ là 22,3%. Opta cũng đánh giá Na Uy có 68,1% khả năng đi tiếp, trong khi con số của Bờ Biển Ngà là 31,9%.

Na Uy được đánh giá cao hơn Bờ Biển Ngà. (Ảnh: AP)

Theo nhận định của Sports Mole, Na Uy vẫn nhỉnh hơn nhưng chênh lệch không lớn. Đội bóng châu Âu có 43,85% khả năng thắng, Bờ Biển Ngà 32%, hòa 24,2%.

Các chỉ số chuyên môn của mô hình này nghiêng về khả năng cả 2 đội đều ghi bàn trong trận đấu (59,55%); mốc trên 2,5 bàn là 57,25%. Na Uy có 76,33% khả năng ghi bàn, còn Bờ Biển Ngà có 63,61% khả năng ghi dưới 2 bàn.

Na Uy trông cậy vào Haaland

Na Uy ghi 8 bàn sau 3 trận vòng bảng, trung bình 2,67 bàn/trận, nhưng cũng để thủng lưới tới 7 lần. Điều này phản ánh rõ cách tiếp cận chiến thuật của họ: ưu tiên tấn công trực diện, tận dụng tốc độ chuyển trạng thái và khả năng dứt điểm trong vòng cấm.

Haaland là trung tâm của hệ thống này. Anh ghi 4 bàn chỉ sau 2 trận đầu, chiếm 50% tổng số bàn thắng của đội. Theo dữ liệu Opta, phần lớn cơ hội của Na Uy được tạo ra từ các tình huống đưa bóng nhanh vào khu vực 16m50, nơi Haaland có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội cao. Chuỗi 24 bàn trong 12 trận chính thức gần nhất cho thấy sự ổn định của tiền đạo này ở cấp độ đội tuyển.

Ở tuyến giữa, Martin Odegaard đóng vai trò điều phối và tạo cơ hội, thường xuyên là cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công. Alexander Sorloth bổ sung khả năng không chiến và làm tường, giúp Na Uy đa dạng hóa phương án tấn công. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nằm ở hệ thống phòng ngự: chỉ giữ sạch lưới 1/10 trận gần nhất, cho thấy khả năng kiểm soát không gian và chống phản công chưa ổn định.

Haaland ghi cú đúp trong cả 2 trận ra sân ở World Cup. (Ảnh: Reuters)

Bờ Biển Ngà có nhiều hy vọng

Bờ Biển Ngà ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng và đều là đội mở tỷ số, cho thấy khả năng nhập cuộc tốt và tận dụng cơ hội sớm. Họ duy trì chuỗi 8 trận liên tiếp ghi bàn tại World Cup, phản ánh sự ổn định trong khâu tấn công.

Chiến thuật của đội bóng châu Phi thiên về phản công nhanh và khai thác biên. Nicolas Pépé là mũi nhọn chính với khả năng tạo đột biến, thể hiện qua cú đúp trước Curacao. Yan Diomande đóng vai trò quan trọng trong việc kéo bóng và tạo cơ hội, với thống kê vừa rê bóng thành công từ 10 lần trở lên vừa tạo hơn 10 cơ hội ở vòng bảng.

Hệ thống phòng ngự của Bờ Biển Ngà dựa nhiều vào thể lực và khả năng tranh chấp của các trung vệ như Ousmane Diomande và Odilon Kossounou. Tuy nhiên, sự ổn định chưa cao khi đối đầu với các đội có tốc độ luân chuyển bóng nhanh. Việc phụ thuộc vào các tình huống chuyển trạng thái cũng khiến họ dễ bị khai thác nếu không kiểm soát tốt khu trung tuyến.

Bờ Biển Ngà có những cầu thủ tấn công biên chất lượng cao. (Ảnh: Reuters)

Dự đoán Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Dự đoán Bờ Biển Ngà - Na Uy: Đội nào thắng?

Bờ Biển Ngà có Pepe và Diomande để gây áp lực lên hàng thủ Na Uy, nhưng Haaland là khác biệt lớn ở khâu dứt điểm. Kịch bản Na Uy ghi nhiều hơn đối thủ trong một trận đấu mở có cơ sở xảy ra cao hơn.

Nếu Bờ Biển Ngà duy trì được tốc độ phản công qua Pepe, Diomande hoặc Amad Diallo, đại diện châu Phi có cơ sở ghi bàn. Phần còn lại phụ thuộc vào việc họ hạn chế Haaland, Sorloth và Odegaard ra sao trong vòng cấm.

Cả 2 đội đều ưa thích phản công với nhiều khoảng trống. Đây có thể là trận đấu đôi công với nhịp độ cao.

Dự đoán tỷ số: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy.