Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp vs Thụy Điển: Mbappe, Dembele mở đường

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Pháp vs Thụy Điển diễn ra lúc 4h ngày 1/7 trên sân MetLife ở Rutherford (bang New Jersey, Mỹ). Siêu máy tính nhận định tỷ lệ thắng của Pháp và Thụy Điển tương ứng là 75,1% - 9,5%. Xác suất 2 đội hòa sau 90 phút là 15,4% trong các kịch bản mô phỏng.

Đội tuyển Pháp vào vòng 1/16 với vị thế ứng viên hàng đầu. Đội bóng của HLV Didier Deschamps toàn thắng bảng I, ghi 10 bàn sau 3 trận và sở hữu hai mũi tấn công đạt phong độ cao là Mbappe và Dembele. Trong khi đó, Thụy Điển tham gia trận đấu với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Thông tin nhanh trận Pháp vs Thụy Điển Thời gian: 4h ngày 1/7. Sân: MetLife, Rutherford, New Jersey, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV9, VTV6.

Nhận định bóng đá Pháp vs Thụy Điển

Pháp đang thể hiện phong độ gần như hoàn hảo tại World Cup 2026. Mỗi màn trình diễn đều củng cố vị thế của Les Bleus như một ứng viên thực sự cho chức vô địch, khi họ hướng tới mục tiêu góp mặt ở trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp.

Việc Pháp đá trận knock-out đầu tiên ngay trên sân vận động được chọn để tổ chức trận chung kết World Cup cũng mang nhiều ý nghĩa. Đội tuyển này đã lần lượt giành ngôi vô địch và á quân ở hai kỳ World Cup gần nhất.

Pháp đấu với Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Kylian Mbappe vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của tuyển Pháp. Với 4 bàn thắng tại World Cup 2026, anh đã cân bằng kỷ lục 16 bàn ở các kỳ World Cup do Miroslav Klose thiết lập trước đó.

Nếu dừng bước ở vòng 1/16, đây sẽ là lần Thụy Điển bị loại sớm nhất tại World Cup kể từ năm 1990. Tuy nhiên, việc góp mặt ở vòng knock-out cũng đã được xem là thành công, bởi đội tuyển này từng vắng mặt ở 3 trong 4 kỳ World Cup trước giải đấu năm nay.

Phong độ Pháp

Pháp tiến vào vòng knock-out một cách thuyết phục sau khi thắng cả ba trận tại bảng I. Đội bóng của Didier Deschamps ghi tổng cộng 10 bàn trong các chiến thắng trước Senegal, Iraq và Na Uy. Cú hat-trick của Ousmane Dembele ở lượt trận cuối cho thấy sức mạnh tấn công của Les Bleus không chỉ phụ thuộc vào Kylian Mbappe.

Đội tuyển Pháp sở hữu đội hình mạnh toàn diện. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Pháp hiện được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, thử thách sẽ khó khăn hơn khi bước vào vòng loại trực tiếp. Nếu tiếp tục tiến sâu, họ nhiều khả năng sẽ lần lượt gặp Đức, Hà Lan hoặc Morocco trước khi nghĩ đến Tây Ban Nha. Vì vậy, hàng công của Pháp sẽ phải duy trì hiệu suất ghi bàn hiện tại nếu muốn đăng quang.

Chiều sâu đội hình và bản lĩnh của một ông lớn giúp Pháp chỉ thua 1 trong 14 trận gần nhất (1 hòa, 12 chiến thắng). Trên sân trung lập, Les Bleus toàn thắng ở 6 trận gần đây và luôn ghi được ít nhất 2 bàn mỗi trận (4/6 trận ghi được từ 3 bàn trở lên).

Phong độ Thụy Điển

Thụy Điển giành vé đi tiếp với tư cách là một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đoàn quân của Graham Potter thắng Tunisia, hòa Nhật Bản và thua đậm Hà Lan. Sự thiếu ổn định là vấn đề lớn của Thụy Điển tại World Cup năm nay. Dù vậy, họ vẫn làm đủ để kéo dài hành trình tại giải đấu.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều như Pháp, Thụy Điển rất khó để chơi đôi công. Thụy Điển nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự lùi sâu, chờ cơ hội từ các pha bóng cố định và phản công nhanh cũng như khả năng kết thúc của bộ đôi Alexander Isak và Viktor Gyokeres.

Đội bóng của HLV Graham Potter chỉ thắng 3, hòa 4 và thua 6 ở 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Vấn đề của đội bóng này là hàng phòng ngự. Họ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công tốt như Gyokeres, Isak, Elanga hay Ayari nhưng không phải lúc nào cũng ghi bàn đủ để bù lại những bàn thua.

Đội tuyển Thuỵ Điển nhiều khả năng sẽ trông cậy vào Alexander Isak và Viktor Gyokeres trên hàng công. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Pháp vs Thụy Điển

Didier Deschamps nhiều khả năng sẽ đưa đội hình mạnh nhất trở lại sau khi xoay tua ở lượt trận cuối vòng bảng. Mike Maignan dự kiến tiếp tục bắt chính. Bộ đôi trung vệ sẽ là Dayot Upamecano và William Saliba, trong khi Jules Kounde cùng Theo Hernandez đảm nhiệm hai cánh, mang đến sự cân bằng giữa phòng ngự và hỗ trợ tấn công.

Việc Isak Hien nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo gặp phải ở trận gặp Nhật Bản càng khiến hàng thủ Thụy Điển vốn mong manh trở nên yếu hơn. Bên cạnh đó, Victor Lindelof cũng chưa đảm bảo thể trạng sau khi phải rời sân ở chính trận đấu này.

Đội hình dự kiến Pháp vs Thụy Điển

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Koude, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Thuỵ Điển (4-4-2): Zetterstrom; Lagerbielke, Starfelt, Gudmundsson, Lindelof; Bernhardsson, Ayari, Stroud, Elanga; Gyokeres, Isak.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Thụy Điển

Dự đoán Pháp - Thụy Điển: Đội nào thắng?

Pháp nhỉnh hơn rõ rệt ở chất lượng đội hình, chiều sâu tấn công và khả năng định đoạt trận đấu. Thụy Điển có những tiền đạo đủ nguy hiểm, nhưng vấn đề là họ khó giữ sạch lưới trước Mbappe, Dembele và Olise.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Nếu Pháp ghi bàn trước, Thụy Điển buộc phải rời khối phòng ngự thấp và khoảng trống phía sau hai biên sẽ lớn hơn. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình, do Thụy Điển vẫn có tốc độ phản công tốt.

Số cú sút nhiều khả năng nghiêng về Pháp. Phạt góc cũng có thể đến nhiều từ các pha ép biên của đội bóng áo lam. Thẻ phạt ở mức trung bình, nhất là nếu Thụy Điển phải ngăn các tình huống tăng tốc của Mbappe và Dembele.

Dự đoán kết quả: Pháp 3-1 Thuỵ Điển.