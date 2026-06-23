(VTC News) -

Pháp 1 0 Iraq Mbappe 14'

Trận đấu giữa Pháp và Iraq bắt đầu lúc 4h ngày 23/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Pháp vs Iraq mới nhất tại đây.

Trận đấu có bàn thắng từ sớm khi Kylian Mbappe sút xa mở tỷ số ở phút 14. Đây là bàn thắng thứ 15 của Mbappe tại World Cup, ngang với thành tích của Ronaldo Nazario (Brazil), kém 3 bàn so với kỷ lục của Lionel Messi.

Mbappe ghi bàn thứ 15 tại World Cup. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Pháp vs Iraq

Pháp đá chính: Mike Maignan (16), Lucas Digne (3), Dayot Upamecano (4), Jules Kounde (5), Manu Kone (6), Ousmane Dembele (7), Kylian Mbappe (10), Michael Olise (11), Bradley Barcola (12), Adrien Rabiot (14), William Saliba (17).

Iraq đá chính: Ahmed Basil (22), Hussein Ali (3), Zaid Tahseen (4), Akam Hashim (5), Ibrahim Bayesh (8), Ahmed Qasem (11), Zidane Iqbal (14), Amir Al-Ammari (16), Aymen Hussein (18), Merchas Doski (23), Zaid Ismail (24).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng I

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Pháp vs Iraq, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng I như sau.