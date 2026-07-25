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Giá bạc hôm nay 25/7: Bạc trong nước tiếp tục giảm, thế giới tăng

(VTC News) -

Giá bạc hôm nay 25/7 ghi nhận diễn biến trái chiều, giá bạc trong nước tiếp tục xu hướng giảm, trong khi bạc thế giới tăng nhẹ.

Giá bạc trong nước tiếp tục giảm 

Cập nhật lúc 9h sáng nay (25/7), giá bạc miếng được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 2,168 - 2,207 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 12.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi tại Phú Quý giao dịch ở mức 57,813 - 59,599 triệu đồng/kg, giảm 320.000 đồng/kg (mua vào) và giảm 330.000 đồng/kg (bán ra) so với kết phiên hôm qua. 

Tại Tập đoàn Doji, giá bạc miếng niêm yết ở mức 2,163 - 2,235 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 9.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với kết phiên hôm qua.

Sáng nay, giá bạc trong nước giảm nhẹ. (Ảnh minh họa)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 9h30 ngày 25/7/2026

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Phú Quý

Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng

2.168.000

2.235.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng

2.168.000

2.235.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo

57.813.189

59.599.851

đồng/kg

Sacombank-SBJ

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L

2.166.000

2.235.000

đồng/lượng

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg

57.760.000

59.600.000

đồng/kg

Ancarat

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng

2.160.000

2.215.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng

10.800.000

11.075.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram

28.800.000

29.533.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram

57.600.000

59.121.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram

21.302.000

21.962.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram

28.403.000

29.283.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram

56.806.000

58.566.000

đồng

Doji

Bạc Doji 999 - 1 lượng

2.163.000

2.235.000

đồng

Bạc Doji 999 - 5 lượng

10.815.000

11.175.000

đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới tăng nhẹ

Lúc 9h30 hôm nay 25/7 (theo giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 58,03 USD/ounce, tăng 0.55 USD mỗi ounce (+0.87%) so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng lên trên 58 USD/ounce, phục hồi phần nào sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư đánh giá những diễn biến ở Trung Đông để tìm manh mối về rủi ro lạm phát do năng lượng và triển vọng lãi suất của Mỹ.

Những lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu ở vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô tăng cao, củng cố kỳ vọng lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn và gây áp lực lên kim loại quý.

Nhà đầu tư hiện đang tập trung vào cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới. Các nhà hoạch định chính sách được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất, mặc dù thị trường vẫn đang dự báo khoảng 80% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm, như dự kiến, đồng thời phát tín hiệu rằng việc tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 9 vẫn có thể xảy ra.

Hoàng Lan
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