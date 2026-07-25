Giá bạc hôm nay 25/7: Bạc trong nước tiếp tục giảm, thế giới tăng

(VTC News) -

Giá bạc trong nước tiếp tục giảm

Cập nhật lúc 9h sáng nay (25/7), giá bạc miếng được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 2,168 - 2,207 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 12.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi tại Phú Quý giao dịch ở mức 57,813 - 59,599 triệu đồng/kg, giảm 320.000 đồng/kg (mua vào) và giảm 330.000 đồng/kg (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Tại Tập đoàn Doji, giá bạc miếng niêm yết ở mức 2,163 - 2,235 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 9.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với kết phiên hôm qua.

Sáng nay, giá bạc trong nước giảm nhẹ. (Ảnh minh họa)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 9h30 ngày 25/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.168.000 2.235.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.168.000 2.235.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 57.813.189 59.599.851 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.166.000 2.235.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 57.760.000 59.600.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.160.000 2.215.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.800.000 11.075.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 28.800.000 29.533.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 57.600.000 59.121.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.302.000 21.962.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 28.403.000 29.283.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 56.806.000 58.566.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.163.000 2.235.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 10.815.000 11.175.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới tăng nhẹ

Lúc 9h30 hôm nay 25/7 (theo giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 58,03 USD/ounce, tăng 0.55 USD mỗi ounce (+0.87%) so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng lên trên 58 USD/ounce, phục hồi phần nào sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư đánh giá những diễn biến ở Trung Đông để tìm manh mối về rủi ro lạm phát do năng lượng và triển vọng lãi suất của Mỹ.

Những lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu ở vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô tăng cao, củng cố kỳ vọng lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn và gây áp lực lên kim loại quý.

Nhà đầu tư hiện đang tập trung vào cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới. Các nhà hoạch định chính sách được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất, mặc dù thị trường vẫn đang dự báo khoảng 80% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm, như dự kiến, đồng thời phát tín hiệu rằng việc tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 9 vẫn có thể xảy ra.