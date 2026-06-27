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Na Uy 0 0 Pháp

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Na Uy và Pháp bắt đầu lúc 2h ngày 27/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Na Uy vs Pháp mới nhất tại đây.

Thông tin trận Na Uy vs Pháp Thời gian: 2h ngày 27/6. Sân: Gillette Stadium, Foxborough, Mỹ. Giải đấu: Bảng I World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Đội tuyển Pháp đấu với Na Uy tranh ngôi đầu bảng I World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Na Uy vs Pháp

Na Uy: Egil Selvik (13), Leo Ostigard (4), Patrick Berg (6), Jorgen Strand Larsen (11), Fredrik Andre Bjorkan (15), Fredrik Aursnes (14), Kristian Thorstvedt (18), Theo Aasgaard (19), Andreas Schjelderup (21), Oscar Bobb (22), Henrik Falchener (25).

Pháp: Mike Maignan (16), Dayot Upamecano (4), Jules Kounde (5), Manu Kone (6), Ousmane Dembele (7), Aurelien Tchouameni (8), Kylian Mbappe (10), Michael Olise (11), Theo Hernandez (19), Desire Doue (20), Maxence Lacroix (26).

Bảng xếp hạng bảng I World Cup 2026

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Na Uy vs Pháp, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng I như sau.