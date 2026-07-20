Gần 12.000 người tham dự Lễ hội Trái cây, ẩm thực xã Lâm Sơn lần II - 2026

(VTC News) -

Đến dự lễ hội có ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bà Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; bà Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo người dân, du khách.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu chụp ảnh tại đại cảnh trước thềm khai mạc Lễ hội Trái cây, Ẩm thực xã Lâm Sơn lần thứ II.

Lễ hội Trái cây, ẩm thực xã Lâm Sơn lần thứ II - năm 2026 khai mạc vào tối 18/7. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, diễn ra từ ngày 17 đến 19/7 với nhiều hoạt động quảng bá nông sản, ẩm thực và văn hóa địa phương.

Được tổ chức đúng vào thời điểm mùa trái cây bước vào giai đoạn thu hoạch đẹp nhất trong năm, lễ hội mang đến bức tranh sinh động về vùng đất nổi tiếng với những vườn sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi và nhiều loại trái cây đặc sản. Đây cũng là dịp để địa phương giới thiệu những giá trị đặc trưng về nông nghiệp, văn hóa và đời sống của người dân đến với đông đảo du khách.

Theo ban tổ chức, lễ hội quy tụ 24 gian hàng trưng bày trái cây đặc sản, sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương. Du khách còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như workshop làm vòng tay, móc khóa, nhảy sạp, tô túi Lâm Sơn, các trò chơi tại nhà vườn như đoán trọng lượng sầu riêng, truy tìm trái vàng Lâm Sơn...

Du khách còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như workshop làm vòng tay, móc khóa, nhảy sạp, tô túi Lâm Sơn, các trò chơi tại nhà vườn như đoán trọng lượng sầu riêng, truy tìm trái vàng Lâm Sơn...

Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, đặc biệt trong sự kiện khai mạc tối 18/7.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện UBND xã Lâm Sơn cho biết việc tổ chức Lễ hội Trái cây, ẩm thực lần II không chỉ nhằm tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch phục vụ người dân và du khách, mà còn là cơ hội để giới thiệu tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch của địa phương.

Thành công của mùa lễ hội năm nay cũng tạo tiền đề để địa phương tiếp tục đầu tư, hoàn thiện và nâng tầm sự kiện trong những năm tiếp theo, hướng đến xây dựng Lễ hội Trái cây, ẩm thực trở thành sự kiện văn hóa - du lịch thường niên của xã Lâm Sơn.

Điểm nhấn của lễ hội là đêm nhạc hội diễn ra trong tối 18/7 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Quang Hà, Nguyễn Kiều Oanh, Ôn Vĩnh Quang, Trương Thùy Dương, Quốc Phú, Đình Thụy, Tô Thùy, Trọng Nhân và Ngô Thái Bảo.

Màn pháo hoa chào mừng khai mạc sự kiện.

Trong tiếng reo hò, đếm ngược của hàng nghìn khán giả, những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời Lâm Sơn chính thức mở màn cho mùa lễ hội năm nay, mang đến nhiều cảm xúc cho người dân và du khách.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã trao quà và thư cảm ơn các doanh nghiệp đồng hành, tài trợ cho lễ hội và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong đó, Tập đoàn Charm Group hỗ trợ 500 triệu đồng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tài trợ 600 triệu đồng; Công ty TNHH Charm Media tài trợ 1 tỷ đồng và trực tiếp phối hợp tổ chức chương trình.

Việc thu hút khoảng 12.000 lượt người trong ba ngày diễn ra cho thấy sức hút ngày càng lớn của Lễ hội Trái cây, ẩm thực xã Lâm Sơn. Không chỉ là hoạt động hưởng ứng Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, lễ hội còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Lâm Sơn, nơi có lợi thế phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm.