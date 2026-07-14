Lâm Sơn sẵn sàng chào đón du khách đến Lễ hội trái cây, ẩm thực lần II 2026

(VTC News) -

Khác với hình ảnh quen thuộc của Khánh Hòa gắn với biển xanh và các vịnh nổi tiếng, Lâm Sơn lại mang đến một trải nghiệm khác với những vườn cây ăn trái trải dài dưới chân đèo Ngoạn Mục.

Theo thống kê năm 2025, toàn xã có hơn 620 ha cây ăn quả. Trong đó các vườn sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi… là những loại cây trồng chủ lực, trở thành nền tảng để địa phương phát triển du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp.

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Lễ hội trái cây, ẩm thực Lâm Sơn lần II

Lễ hội năm nay do UBND xã Lâm Sơn tổ chức tại sân bóng đá Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Thời điểm diễn ra lễ hội cũng là mùa trái cây chín rộ ở Lâm Sơn, thích hợp để du khách trải nghiệm du lịch sinh thái.

Lễ hội trái cây, ẩm thực xã Lâm Sơn lần thứ II quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng cùng các hoạt động lễ hội hấp dẫn.

Trong ba ngày diễn ra lễ hội, khu vực trung tâm sẽ quy tụ hàng chục gian hàng giới thiệu trái cây, sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của Lâm Sơn cùng các địa phương lân cận. Bên cạnh hoạt động mua sắm, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn địa phương, từ những món dân dã đến các món chế biến từ chính sản vật của vùng.

Ngày 18/7 được xem là điểm nhấn của chương trình với chuỗi hoạt động diễn ra đồng thời tại khu vực lễ hội và các nhà vườn.

Ngoài tham quan gian hàng, check in tiểu cảnh tại sân khấu chính, du khách có thể tham gia các trò chơi tại vườn như đoán trọng lượng trái cây hay truy tìm trái cây đặc biệt trong vườn, workshop làm vòng tay, trang trí túi vải hay các trò chơi dành cho gia đình và trẻ em. Người tham gia còn có cơ hội nhận những phần quà lưu niệm mang dấu ấn của lễ hội.

Du khách thích thú, check in khi tham quan nhà vườn tại xã Lâm Sơn.

Cùng với đó là các trải nghiệm tham quan vườn sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi, tự tay hái trái, tìm hiểu quy trình chăm sóc cây, kết hợp tắm suối và khám phá cảnh quan đặc trưng của vùng miền núi phía tây Khánh Hòa.

Buổi tối cùng ngày sẽ diễn ra đêm nhạc hội với sự góp mặt của các ca sĩ Quang Hà, Nguyễn Kiều Oanh, Ôn Vĩnh Quang, Quốc Phú, Đình Thụy, Trọng Nhân, Trương Thùy Dương, Ngô Thái Bảo và Tô Thùy hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, Lễ hội trái cây, ẩm thực năm nay là một điểm nhấn quan trọng trong công tác quảng bá, phát triển nông sản gắn với du lịch của địa phương.

“Thông qua các hoạt động trưng bày trái cây đặc sản, giới thiệu sản phẩm OCOP, không gian ẩm thực, trải nghiệm nhà vườn và các chương trình văn hóa, nghệ thuật, chúng tôi mong muốn không chỉ tôn vinh thành quả lao động của người dân mà còn từng bước khẳng định Lâm Sơn là điểm đến du lịch sinh thái, trải nghiệm hấp dẫn của Khánh Hòa”, ông Nguyễn Hoàng Tiến chia sẻ

Đến nay, công tác chuẩn bị về sân khấu, gian hàng, an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường… cơ bản hoàn tất. Chính quyền địa phương cùng người dân đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối để sẵn sàng đón khách.

Định hình điểm đến du lịch sinh thái phía tây Khánh Hòa

Lễ hội trái cây được xem là một trong những bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp của Lâm Sơn. Thay vì chỉ tiêu thụ nông sản, nhiều nhà vườn đã bắt đầu đầu tư cảnh quan, xây dựng điểm check-in, khu nghỉ chân và các hoạt động trải nghiệm nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Xã Lâm Sơn nhìn từ trên cao.

Bên cạnh những vườn cây ăn trái, Lâm Sơn còn sở hữu nhiều điểm tham quan như đèo Ngoạn Mục, nhà máy Thủy điện Đa Nhim - công trình thủy điện đầu tiên của miền Nam, những cánh đồng lúa trải dài cùng các không gian văn hóa, tâm linh đặc trưng. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, nông nghiệp và đời sống bản địa đang tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất này.

Những năm gần đây, địa phương cũng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các mô hình trồng hoa lan, dưa lưới trong nhà màng, sản xuất cây giống và chế biến nông sản sau thu hoạch. Các sản phẩm như trái cây sấy, mứt hay đặc sản địa phương góp phần đa dạng nguồn thu và trở thành quà tặng cho du khách sau mỗi chuyến đi.

Theo định hướng của địa phương, du lịch sẽ là một trong những ngành tạo thêm giá trị cho nông nghiệp thay vì phát triển tách rời. Việc mở cửa các nhà vườn đón khách, xây dựng tour trải nghiệm theo mùa và tổ chức lễ hội thường niên được kỳ vọng sẽ tạo chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.