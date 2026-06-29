Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Đức vs Paraguay, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Đức trở lại vòng loại trực tiếp World Cup lần đầu tiên kể từ chức vô địch năm 2014. Đội bóng của HLV Julian Nagelsmann đứng đầu bảng E sau 2 chiến thắng và 1 thất bại, trong khi Paraguay đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Dữ liệu dự đoán của siêu máy tính cho thấy đội tuyển Đức có tỷ lệ thắng cao hơn. Dù vậy, số bàn thắng có thể không nhiều.

Siêu máy tính dự đoán Đức vs Paraguay ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Đức có 54,7% khả năng thắng trong 90 phút. Paraguay đạt 23,1%, còn khả năng trận đấu bước sang hiệp phụ là 22,3%. Opta cũng đánh giá Đức có 78,6% khả năng vượt qua vòng 1/16; con số tương ứng của Paraguay là 21,4%.

Đội tuyển Đức gặp khó trước những đội phòng ngự được tổ chức tốt và có ưu thế thể chất. (Ảnh: Reuters)

Sports Mole nghiêng về Đức rõ hơn: 65,45% khả năng thắng, 21,3% hòa và 13,25% cho Paraguay. Tỷ số Đức thắng 1-0 có xác suất cao nhất, đạt 14,13%. Kịch bản hòa 1-1 ở mức 9,85%. Tỷ lệ này gợi ý đội tuyển Đức có thể gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Các mốc bàn thắng của Sports Mole cho thấy khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 47,8%, thấp hơn mốc dưới 2,5 bàn là 52,2%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 42,25%. Đức có 55,76% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên, còn Paraguay có 56,25% khả năng không ghi bàn.

Đội tuyển Đức chiếm ưu thế

Đức bước vào vòng knock-out với hàng công hiệu quả, ghi 10 bàn sau 3 trận vòng bảng và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Theo Opta, họ nằm trong nhóm đội có số cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao, cho thấy khả năng duy trì sức ép liên tục. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn, phần lớn các chỉ số này đến ở trận gặp Curacao. Đức gặp khó trong cả 2 trận tiếp theo khi đối mặt với các hàng thủ có tổ chức tốt hơn.

Lối chơi của Đức dưới thời Julian Nagelsmann thiên về kiểm soát và linh hoạt. Đội triển khai bóng từ tuyến dưới, kết hợp với các tiền vệ di chuyển rộng để kéo giãn hàng thủ đối phương. Musiala và Wirtz đóng vai trò tạo đột biến ở trung lộ, giúp Đức thường xuyên xâm nhập vòng cấm. Dù vậy, 2 ngôi sao này chưa có phong độ tốt nhất.

Đức cũng áp dụng pressing tầm cao với cường độ lớn, buộc đối phương mắc sai lầm và tạo cơ hội chuyển trạng thái nhanh. Dù đôi lúc để lộ khoảng trống phía sau khi dâng cao, họ vẫn được đánh giá đủ khả năng kiểm soát thế trận và duy trì ưu thế trước Paraguay.

Cơ hội của Paraguay

Paraguay khởi đầu vòng bảng bằng trận thua Mỹ 1-4, sau đó thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và hòa Australia 0-0. Đây là lần đầu tiên đội bóng Nam Mỹ vào vòng knock-out World Cup kể từ năm 2010.

Paraguay chỉ ghi 2 bàn ở vòng bảng. (Ảnh: Reuters)

Paraguay từng chơi 5 trận knock-out ở World Cup nhưng chưa ghi bàn trận nào. Họ cũng thua cả 4 trận loại trực tiếp trước các đội châu Âu, không ghi bàn trong tất cả các trận đó. Paraguay giữ sạch lưới 5 trong 7 trận World Cup gần nhất.

Julio Enciso là cầu thủ nổi bật nhất bên phía Paraguay. Anh kiến tạo cả 2 bàn của đội ở vòng bảng, dẫn đầu Paraguay về số cơ hội tạo ra, cơ hội lớn tạo ra, chỉ số kiến tạo kỳ vọng và số lần gây áp lực cường độ cao trên phần sân đối phương.

Dự đoán Đức vs Paraguay

Dự đoán Đức - Paraguay: Đội nào thắng?

Paraguay có khả năng khiến trận đấu trở nên khó chịu nhưng Đức đủ cơ sở để vào vòng tiếp theo. Các mô hình dự đoán nhìn chung đặt đội tuyển Đức ở vị trí cao hơn, dù nhắc đến các vấn đề trong màn trình diễn của đội bóng châu Âu ở vòng bảng.

Theo Sports Mole, Paraguay có 56,25% khả năng không ghi bàn, còn mốc dưới 3,5 bàn đạt 73,65%. Điều này xuất phát từ việc Paraguay khá hạn chế ở khả năng tấn công, trong khi đầu ra bàn thắng của Đức cũng không ổn định.

Opta nhận định Đức có 78,6% khả năng đi tiếp. Paraguay có nền phòng ngự đủ tốt để kéo nhịp trận xuống, nhưng dữ liệu chính vẫn nghiêng về Đức trong một trận đấu có số bàn ở mức vừa phải.

Dự đoán tỷ số: Đức 2-1 Paraguay.

Theo lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 cập nhật chính thức trên trang chủ FIFA, trận Đức vs Paraguay diễn ra lúc 8h30 ngày 30/6. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp Đức vs Paraguay trên kênh VTV3, VTV6.