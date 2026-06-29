Nhận định, dự đoán tỷ số Hà Lan vs Morocco: Saibari hay Brobbey định đoạt?

(VTC News) -

Trận Hà Lan vs Morocco diễn ra lúc 8h ngày 30/6 trên sân Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico. Opta đánh giá Hà Lan có 47,6% khả năng thắng trong 90 phút, Morocco là 25%, còn tỷ lệ hòa ở mức 27,4%. Những cầu thủ tấn công mới nổi ở vòng bảng là Brian Brobbey (Hà Lan) và Ismael Saibari (Morocco) có thể định đoạt trận đấu.

Hà Lan đứng đầu bảng F với 7 điểm và 10 bàn thắng. Morocco xếp nhì bảng C, cũng có 7 điểm, từng hòa Brazil và đang có kỳ World Cup giàu bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển.

Thông tin nhanh trận Hà Lan vs Morocco Thời gian: 8h ngày 30/6. Sân: Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10.

Nhận định bóng đá Hà Lan vs Morocco

Hà Lan và Morocco cùng đi tiếp với 7 điểm nhưng cách thể hiện của 2 đội khác nhau. Hà Lan bùng nổ bằng 10 bàn sau 3 trận, bằng thành tích tốt nhất của họ ở giai đoạn này tại một kỳ World Cup. Morocco gây ấn tượng bằng sự cân bằng hơn: hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0 rồi hạ Haiti 4-2.

Hà Lan đấu với Morocco ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Hà Lan có nhiều phương án ghi bàn. Brian Brobbey đã có 3 pha lập công, Cody Gakpo và Crysencio Summerville cùng ghi 2 bàn. Họ không chỉ tấn công biên, mà còn nguy hiểm ở các pha di chuyển cắt vào vòng cấm.

Morocco không còn là đội chỉ trông vào sức chịu đựng như năm 2022. Saibari ghi bàn cả 3 trận vòng bảng, Brahim Diaz và Achraf Hakimi tạo nhiều điểm chạm sáng tạo. Morocco hiện tại dù không phải là đội tấn công áp đảo nhưng họ thiên về khả năng kiểm soát nhịp độ chủ động hơn.

Phong độ Hà Lan

Hà Lan hòa Nhật Bản 2-2 ở trận ra quân, sau đó thắng Thụy Điển 5-1 và Tunisia 3-1. HLV Koeman có lý do hài lòng vì đội nhà tăng tốc rõ rệt sau trận đầu, ghi 8 bàn trong 2 lượt cuối và chiếm ngôi đầu bảng F.

Điểm nổi bật là hiệu suất. Theo Opta, Hà Lan ghi 10 bàn từ tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ 5,24. Con số này cho thấy khả năng tận dụng cơ hội rất cao, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tính bền vững khi bước vào knock-out, nơi số cơ hội rõ ràng thường ít hơn.

Hậu vệ Hà Lan đóng góp tích cực vào bàn thắng nhưng lại để thủng lưới cả 3 trận vòng bảng. (Ảnh: Reuters)

Brobbey giúp Hà Lan có điểm đến trong vòng cấm. Gakpo và Malen cung cấp hoả lực từ 2 biên cắt vào trong. Khả năng dứt điểm của những cầu thủ này là yếu tố giúp Hà Lan đạt hiệu quả thực tế vượt kỳ vọng.

Phong độ Morocco

Morocco tiếp tục cho thấy đà tiến sau World Cup 2022. Họ đã trở thành đội châu Phi thứ ba vào vòng knock-out ở 2 kỳ World Cup liên tiếp, sau Nigeria và Ghana. Trận thắng Haiti 4-2 cũng là lần đầu Morocco ghi 4 bàn trong một trận World Cup.

Saibari là điểm nhấn lớn nhất. Cầu thủ này ghi 3 bàn sau 3 trận, nhiều nhất lịch sử Morocco ở một kỳ World Cup. Anh có thể đá cao nhất hoặc lùi xuống giữa các tuyến, giúp Morocco linh hoạt giữa các pha phản công nhanh và những tình huống phối hợp ngắn quanh vùng cấm.

Morocco không còn là đội "ngựa ô" mà đã ở ngang tầm đối thủ. (Ảnh: Reuters)

Hakimi đem lại nguồn bóng quan trọng từ cánh phải. Theo Squawka, anh dẫn đầu về số cơ hội tạo ra sau vòng bảng. Tuy nhiên, Morocco cần giữ cự ly tốt hơn khi dâng hai hậu vệ biên, bởi Hà Lan có nhiều cầu thủ đủ tốc độ để khai thác khoảng trống phía sau.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Morocco

Hà Lan có tín hiệu tích cực về lực lượng. Denzel Dumfries và Brian Brobbey từng có dấu hiệu đau nhẹ nhưng đã sẵn sàng thi đấu. Micky van de Ven nhiều khả năng trở lại đội hình chính, giúp Koeman có thêm tốc độ ở hàng thủ.

Nathan Ake có thể phải nhường vị trí. Trên hàng công, Brobbey vẫn là phương án trung phong số một, trong khi Memphis Depay, Justin Kluivert và Summerville là các lựa chọn thay đổi nhịp từ ghế dự bị.

Morocco gần như trở lại đội hình mạnh nhất. Noussair Mazraoui, Issa Diop, Ayyoub Bouaddi và Azzedine Ounahi được dự báo tái xuất sau khi không đá chính trước Haiti. Saibari nhiều khả năng lại đá cao nhất, còn Brahim Diaz, Ounahi và El Khannouss hỗ trợ phía sau.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Morocco

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Reijnders, De Jong, Gravenberch; Malen, Brobbey, Gakpo.

Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Dự đoán tỷ số Hà Lan vs Morocco

Dự đoán Hà Lan - Morocco: Đội nào thắng?

Hà Lan nhỉnh hơn về xác suất thắng và chiều sâu tấn công. Tuy nhiên, Morocco có đủ chất lượng để kéo trận đấu ra khỏi thế một chiều, nhất là khi họ đang có nhiều điểm nổ ở nhóm Hakimi, Brahim Diaz và Saibari.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Hà Lan ghi 10 bàn ở vòng bảng, Morocco có 6 bàn và cả hai đều không phải mẫu đội chỉ chờ sai lầm của đối thủ. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức khá, bởi Hà Lan tấn công hiệu quả nhưng vẫn để Nhật Bản và Tunisia ghi bàn.

Số cú sút có thể cân bằng hơn so với dự báo xác suất. Hà Lan có Brobbey, Gakpo và Malen dứt điểm tốt trong vùng cấm, còn Morocco có Hakimi thường xuyên băng lên và Saibari di chuyển khó bắt.

Dự đoán kết quả: Hà Lan 2-1 Morocco.