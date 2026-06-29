Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Brazil vs Nhật Bản, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Brazil vs Nhật Bản là cặp đấu đáng chú ý ở vòng 1/16 World Cup 2026. Brazil vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng C sau trận hòa Morocco 1-1, thắng Haiti 3-0 và Scotland 3-0. Nhật Bản đứng nhì bảng F, bất bại sau 3 trận gặp Hà Lan, Tunisia và Thụy Điển.

Dữ liệu mô phỏng của siêu máy tính nghiêng về nhận định Brazil thắng. Phong độ của Vinicius Junior, Matheus Cunha là những dữ kiện quan trọng tạo ra ưu thế cho Brazil.

Siêu máy tính dự đoán Brazil vs Nhật Bản ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Brazil có 57,3% khả năng thắng trong 90 phút. Nhật Bản được đánh giá ở mức 19,7%, còn khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 23%.

Phong độ của Vinicius là cơ sở quan trọng để Brazil có tỷ lệ thắng cao. (Ảnh: Reuters)

Theo Sports Mole, xác suất thắng của Brazil thấp hơn đáng kể, ở mức 42,5%. Nhật Bản có 29,8% khả năng thắng, còn tỷ lệ hòa sau 90 phút là 27,65%. Tỷ số Brazil thắng 1-0 có xác suất cao nhất trong nhóm chiến thắng của đội bóng Nam Mỹ, đạt 12,59%. Nếu trận đấu hòa, 1-1 là tỷ số nổi bật nhất với 12,9%.

Sports Mole đánh giá khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 41,45%, thấp hơn mốc dưới 2,5 bàn là 58,55%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức 46,7%. Brazil có 63,49% khả năng ghi dưới 2 bàn, trong khi Nhật Bản có 61,64% khả năng ghi bàn nhưng 73,19% khả năng ghi dưới 2 bàn.

Brazil chiếm ưu thế

Brazil đã ghi 7 bàn liên tiếp sau khi bị Morocco dẫn trước ở lượt mở màn. Theo Opta, đội bóng của Carlo Ancelotti chưa có chuỗi ghi bàn không bị ngắt dài hơn tại World Cup kể từ năm 2002.

Vinicius Junior là điểm nhấn lớn nhất của Brazil. Anh ghi 4 bàn ở vòng bảng, cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất của một cầu thủ Brazil ở vòng bảng World Cup cùng Ronaldo năm 2002, Neymar năm 2014 và Jairzinho năm 1970. Matheus Cunha cũng có hiệu suất tốt với 3 bàn từ 4 cú sút trúng đích.

Về nhân sự, Raphinha chưa chắc trở lại vì chấn thương gân kheo. Rayan có thể tiếp tục đá chính bên cánh đối diện Vinicius Junior. Neymar nhiều khả năng sẽ vào sân từ ghế dự bị.

Nhật Bản có thể tạo bất ngờ

Nhật Bản vẫn chưa thắng trận knock-out nào ở World Cup. Tuy nhiên, Opta nhấn mạnh đội bóng châu Á đang bất bại 10 trận liên tiếp và đã ghi 7 bàn tại giải năm nay, thành tích tốt nhất của họ trong một kỳ World Cup. Ngoài ra, Nhật Bản từng thắng Brazil 3-2 vào tháng 10 năm ngoái và có những kết quả tốt khi đối đầu với các đội thuộc top 20 thế giới.

Nhật Bản có cơ sở để tạo ra bất ngờ. (Ảnh: Reuters)

Ayase Ueda là chỉ báo quan trọng. Tiền đạo này đã có 3 lần trực tiếp tham gia bàn thắng, cân bằng thành tích tốt nhất của một cầu thủ Nhật Bản trong một kỳ World Cup. Nhật Bản cũng có 10 cầu thủ ghi bàn hoặc kiến tạo tại giải, một kỷ lục của đội tuyển này.

Vấn đề nằm ở lực lượng. Takefusa Kubo chưa tập luyện đầy đủ vì chấn thương đầu gối và nhiều khả năng vắng mặt. Ko Itakura rời sân sớm trước Thụy Điển, nhưng chấn thương không được xem là quá nghiêm trọng. The Stats Zone cho rằng Nhật Bản vẫn có thể vận hành với hàng thủ ba người, cùng Daizen Maeda và Ueda ở tuyến trên.

Dự đoán Brazil vs Nhật Bản

Dự đoán Brazil - Nhật Bản: Đội nào thắng?

Opta đặt Brazil cao hơn trong 90 phút, nhưng xác suất trận đấu kéo dài sang hiệp phụ ở mức 23% là dữ liệu đáng chú ý. Sports Mole cũng không tạo khoảng cách lớn như Opta khi chỉ cho Brazil 42,5% khả năng thắng, đồng thời chọn tỷ số 1-0 là kịch bản nổi bật nhất cho đội bóng Nam Mỹ.

Nhóm chỉ báo chuyên môn của Sports Mole nghiêng về trận đấu không quá nhiều bàn: mốc dưới 2,5 bàn đạt 58,55%, dưới 3,5 bàn đạt 79,1%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn là 46,7%, trong khi Nhật Bản có 61,64% khả năng ghi bàn. The Stats Zone lại nhấn mạnh kịch bản Brazil thắng và Nhật Bản ghi bàn, do đội bóng châu Á có tốc độ lên bóng và chất lượng phối hợp tốt hơn Haiti hoặc Scotland.

Brazil có Vinicius Junior và Cunha đạt phong độ cao, còn Nhật Bản có Ueda, Kamada, Maeda và nền tảng bất bại trước vòng knock-out. Các nguồn chính cùng đặt Brazil nhỉnh hơn, nhưng tỷ số tham khảo hợp lý nhất nên sát với nhóm kết quả Sports Mole đưa ra.

Dự đoán tỷ số: Brazil 2-1 Nhật Bản.

Trận Brazil vs Nhật Bản diễn ra lúc 6h ngày 30/6 theo giờ Việt Nam tại Houston (Texas, Mỹ). Trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6.