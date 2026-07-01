Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Bỉ vs Senegal, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Bỉ vào vòng 1/16 World Cup 2026 với tư cách đội nhất bảng G. Thầy trò HLV Rudi Garcia khởi đầu với 2 trận hòa trước Egypt và Iran, trước khi thắng New Zealand 5-1 để giành ngôi đầu.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Bỉ vs Senegal diễn ra lúc 3h ngày 2/7 trên sân Lumen Field. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau, trong bối cảnh Senegal đi tiếp nhờ chiến thắng 5-0 trước Iraq ở lượt cuối vòng bảng.

Siêu máy tính dự đoán Bỉ vs Senegal ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Bỉ là đội có khả năng thắng cao hơn trong 90 phút. Sau 25.000 lần mô phỏng trước trận, Bỉ có 45,6% cơ hội giành chiến thắng, trong khi con số của Senegal là 27%. Khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 27,4%.

Nếu tính xác suất đi tiếp, Bỉ đạt 59%, trong khi Senegal ở mức 41%. Đây là cặp đấu có độ chênh không quá lớn so với nhiều trận đấu khác ở vòng 1/16.

Bỉ là đội có khả năng thắng cao hơn trong trận đấu này. (Ảnh: AP)

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về Bỉ. Đội bóng với biệt danh "Quỷ đỏ" có 44,75% khả năng thắng, Senegal đạt 31,35%, còn tỷ lệ hòa là 23,85%.

Các chỉ báo bàn thắng cho thấy trận đấu có khả năng xuất hiện nhiều pha lập công hơn mức trung bình. Mốc trên 2,5 bàn đạt 58,2%, trong khi khả năng hai đội cùng ghi bàn là 60,2%. Tỷ số 2-1 cho Bỉ là kịch bản có khả năng xảy ra nhất, với xác suất 9,13%.

Như vậy, các mô hình dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu Bỉ vs Senegal đều nghiêng về đại diện châu Âu nhưng mức chênh lệch không lớn.

Bỉ kiểm soát vượt trội

Bỉ bước vào vòng 32 đội với thành tích bất bại, giữ vị trí đầu bảng G. "Quỷ đỏ" ghi 6 bàn và để thủng lưới 2 lần ở vòng bảng. Tuy nhiên, hành trình của họ không hoàn toàn thuyết phục. Trận hòa Ai Cập và Iran trong thế trận áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội cho thấy vấn đề của đội tuyển Bỉ. Đó là khả năng tận dụng cơ hội.

Chỉ đến lượt trận cuối, Bỉ mới tìm lại được hình ảnh vốn có khi vùi dập New Zealand 5-0. Leandro Trossard và Kevin De Bruyne là những nhân tố nổi bật. Trong khi đó, Romelu Lukaku khi vào sân từ ghế dự bị cũng cho thấy giá trị của kinh nghiệm.

Khả năng kiểm soát là thế mạnh của đội tuyển Bỉ và sẽ không bất ngờ nếu đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia tiếp tục áp đảo đối thủ ở trận gặp Senegal. Họ có đủ chất lượng nhân sự ở tuyến trên để phục vụ lối chơi này. Dù vậy, thành công của đội tuyển Bỉ sẽ phụ thuộc vào độ chính xác ở nhịp quyết định.

Senegal vào vòng 32 đội nhờ chiến thắng 5-0 trước Iraq ở lượt cuối vòng bảng. (Ảnh: AP)

Mối đe dọa từ Senegal

Senegal giành quyền đi tiếp với nhiều biến động hơn. Họ thua Pháp 1-3, thua Na Uy 2-3, rồi thắng Iraq 5-0 để giành vé vào vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Ở trận cuối, đội bóng của HLV Pape Thiaw kiểm soát bóng 68% và tung ra 12 cú sút trúng khung thành, trong đó Pape Gueye lập cú đúp.

Điểm mạnh của Senegal nằm ở khả năng tấn công trực diện. Ismaila Sarr là nhân tố nổi bật nhất. Anh ghi 4 bàn thắng, trở thành cầu thủ Senegal đầu tiên lập công ở 2 trận liên tiếp tại World Cup. Với tốc độ và khả năng tấn công khoảng trống, Sarr có thể là mối đe dọa lớn nếu Bỉ để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Đội bóng châu Phi chỉ đứng sau Bỉ 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và đã góp mặt ở vòng knock-out ba kỳ World Cup liên tiếp.

Tuy nhiên, trong hai lần gần nhất góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, Senegal đều bị các đội tuyển châu Âu loại khỏi giải, lần lượt trước Thổ Nhĩ Kỳ và Anh. Họ sẽ quyết tâm tránh kịch bản tương tự.

Dự đoán Anh vs CHDC Congo

Dự đoán Bỉ - Senegal: Đội nào thắng?

Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu mà Bỉ cầm bóng nhiều hơn và chủ động triển khai từ tuyến giữa, trong khi Senegal ưu tiên lùi đội hình, chờ cơ hội chuyển trạng thái bằng tốc độ của Ismaila Sarr và Sadio Mane. Nếu Bỉ sớm tạo được lợi thế, thế trận sẽ buộc Senegal phải đẩy cao đội hình, khiến không gian phía sau hàng thủ rộng hơn.

Diễn biến trận đấu có xu hướng xuất hiện từ hai đến ba bàn thắng. Senegal đủ chất lượng để tạo ra những tình huống nguy hiểm, nhưng việc duy trì sự chắc chắn trong suốt 90 phút trước sức ép liên tục của Bỉ là thử thách lớn.

Khả năng đội bóng châu Phi ghi bàn vẫn hiện hữu, song hàng thủ của họ cũng dễ để lộ khoảng trống khi phải chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Yếu tố có thể định đoạt trận đấu nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ của Kevin De Bruyne cùng chất lượng dứt điểm của các cầu thủ tuyến trên. Nếu duy trì được cường độ gây sức ép và hạn chế các pha phản công tốc độ của Senegal, Bỉ có nhiều cơ hội kết thúc trận đấu ngay trong thời gian thi đấu chính thức.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 3-1 Senegal