Nhận định, dự đoán tỷ số Mexico vs Ecuador: Mexico giữ chuỗi sạch lưới

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Mexico vs Ecuador diễn ra lúc 8h ngày 1/7 trên sân Azteca, Mexico. Siêu máy tính nhận định tỷ lệ thắng của Mexico vs Ecuador tương ứng là 46,4% - 24,4%. Xác suất 2 đội hòa sau 90 phút là 29,2% trong các kịch bản mô phỏng.

Đội chủ nhà Mexico dễ dàng vượt qua vòng bảng A, đánh bại Cộng hòa Séc sau khi vượt qua Nam Phi và Hàn Quốc mà không để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, Ecuador đang hưng phấn sau chiến thắng trước Đức và đủ khả năng tạo ra nhiều khó khăn bằng lối chơi phòng ngự phản công.

Thông tin nhanh trận Mexico vs Ecuador Thời gian: 8h ngày 1/7. Sân: Azteca, Mexico. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV9, VTV6.

Nhận định bóng đá Mexico vs Ecuador

Ba chiến thắng liên tiếp cùng thành tích chưa để thủng lưới bàn nào giúp đội chủ nhà Mexico có sự tự tin khi bước vào vòng loại trực tiếp. Đoàn quân của HLV Javier Aguirre sẽ hướng đến mục tiêu nối dài chuỗi phong độ ấn tượng khi tiếp đón Ecuador trên sân nhà.

Đội bóng của HLV Javier Aguirre hiện bất bại trong 9 trận World Cup liên tiếp trên sân nhà. Tại sân đấu này, Mexico chỉ thua hai trận trong lịch sử, lần gần nhất là thất bại trước Honduras ở vòng loại World Cup vào tháng 9/2013.

Mexico đấu với Ecuador ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Mexico là một trong những đội chủ nhà gây ấn tượng nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Ecuador cũng bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn sau màn lội ngược dòng đánh bại đội nhất bảng Đức 2-1 ở lượt trận cuối vòng bảng để giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử Ecuador vượt qua vòng bảng World Cup, tái lập thành tích năm 2006 tại Đức. Khi đó, đội bóng do Ivan Hurtado làm đội trưởng dừng bước sau thất bại 0-1 trước tuyển Anh với bàn thắng từ cú đá phạt của David Beckham.

Phong độ Mexico

Mexico mở màn bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Nam Phi, sau đó vượt qua Hàn Quốc 1-0 trong trận đấu nhiều khó khăn. Ở lượt cuối vòng bảng, họ tiếp tục đánh bại CH Séc 3-0 để khép lại vòng bảng với 6 bàn thắng ghi được và không nhận bàn thua nào. Cho đến thời điểm này, chưa có đội tuyển nào thể hiện sự cân bằng giữa công và thủ tốt hơn Mexico.

Lịch sử đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Mexico thắng 17 trong 28 lần gặp Ecuador trước đây, bao gồm chiến thắng 2-1 tại World Cup 2002. Kết quả tích cực gần nhất của Ecuador trước Mexico chỉ là trận hòa giao hữu 1-1 vào cuối năm 2025, nhưng áp lực ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup là hoàn toàn khác.

Dù Ecuador đủ khả năng khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn, sự ổn định, hàng phòng ngự chắc chắn và lợi thế sân nhà giúp Mexico được đánh giá nhỉnh hơn. Nếu tiếp tục duy trì khả năng phòng ngự như ở vòng bảng, "El Tri" hoàn toàn có thể giành quyền vào vòng 1/8.

Mexico toàn thắng cả 3 trận vòng bảng và chưa để thủng lười bàn nào. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Ecuador

Tuy nhiên, Ecuador đã chứng minh họ đủ sức tạo bất ngờ trước các đối thủ mạnh. Sau khi chỉ giành được một điểm sau hai lượt trận đầu tiên, đoàn quân của HLV Sebastian Beccacece tạo nên một trong những màn trình diễn hay nhất vòng bảng khi lội ngược dòng đánh bại Đức 2-1.

Đội bóng Nam Mỹ giành vé dự World Cup lần thứ hai liên tiếp sau chiến dịch vòng loại thành công, hướng tới lần đầu tiên vượt qua vòng 1/16 kể từ năm 2006. Ba trận vòng bảng của Ecuador chỉ xuất hiện tổng cộng bốn bàn thắng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastian Beccacece, Ecuador được nhiều người đánh giá là một trong những "ngựa ô" đáng gờm của World Cup năm nay. Họ đứng thứ hai vòng loại khu vực Nam Mỹ, chỉ sau Argentina, và chỉ để thủng lưới 5 bàn sau 18 trận.

Ecuador gây bất ngờ khi đánh bại Đức 2-1. (Ảnh: AP)

Thông tin lực lượng Mexico vs Ecuador

Mexico không có ca chấn thương nào trước vòng 1/16. HLV Javier Aguirre nhiều khả năng sẽ đưa Raul Jimenez trở lại đội hình xuất phát sau khi tiền đạo này được nghỉ ở trận gặp CH Séc. Bộ tứ hậu vệ gồm Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez và Jesus Gallardo nhiều khả năng sẽ tiếp tục sát cánh sau khi giữ sạch lưới ba trận liên tiếp.

Ecuador cũng không gặp vấn đề về chấn thương hay thể lực. HLV Sebastian Beccacece được cho là sẽ giữ nguyên đội hình vừa đánh bại Đức. Alan Franco sẽ tiếp tục đá cùng Joel Ordonez, Willian Pacho và hậu vệ của Arsenal Piero Hincapie nơi hàng thủ. Gonzalo Plata nhiều khả năng giữ suất đá chính sau bàn thắng quyết định trước Đức.

Đội hình dự kiến Mexico vs Ecuador

Mexico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Ecuador (4-4-2): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Dự đoán tỷ số Mexico vs Ecuador

Lợi thế sân nhà, phong độ ổn định cùng hàng phòng ngự chắc chắn ở vòng bảng giúp Mexico được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Ecuador đã chứng minh trong suốt giải đấu rằng họ có thể tạo nên khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

Đội bóng của HLV Beccacece khó có khả năng chỉ lùi sâu phòng ngự như cách họ thể hiện trước Đức. Với Gonzalo Plata và Enner Valencia trên hàng công, Ecuador đủ sức trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối phương.

Dù vậy, Mexico vẫn được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng sau một trận đấu nhiều khó khăn và hấp dẫn ở vòng 1/16.

Dự đoán kết quả: Mexico 2-1 Ecuador.