Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Pháp vs Thụy Điển, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Pháp bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với thành tích toàn thắng ở bảng I. Đội bóng của HLV Didier Deschamps lần lượt vượt qua Senegal, Iraq và Na Uy, ghi 10 bàn sau 3 trận. Thụy Điển đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba bảng F, sau trận thắng Tunisia, thua Hà Lan và hòa Nhật Bản.

Trận Pháp vs Thụy Điển diễn ra lúc 4h ngày 1/7 tại New York New Jersey Stadium. Cả 2 đội đều sở hữu những tiền đạo xuất sắc bậc nhất thế giới hiện tại nhưng dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu nghiêng về đội tuyển Pháp.

Siêu máy tính dự đoán Pháp vs Thụy Điển ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Pháp thắng 75,1% trong 90 phút. Thụy Điển có 9,5% khả năng thắng, còn tỷ lệ trận đấu bước sang hiệp phụ là 15,4%. Opta cũng đánh giá Pháp có 83% khả năng đi tiếp, trong khi con số của Thụy Điển là 17%.

Mbappe có phong độ cao tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Sports Mole đưa ra mức thấp hơn cho Pháp nhưng vẫn nghiêng rõ về đội bóng châu Âu với 59,7% khả năng thắng, 21,05% hòa và 19,25% cho Thụy Điển.

Với sức mạnh tấn công của 2 đội cùng với điểm yếu phòng ngự của Thụy Điển, trận đấu có thể nhiều bàn thắng. Khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 59,5%, khả năng hai đội cùng ghi bàn là 56,45%. Pháp có 58,94% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên, trong khi Thụy Điển có 55,72% khả năng ghi bàn.

Sức mạnh tấn công của Pháp

Pháp ghi ít nhất 3 bàn trong 4 trận World Cup liên tiếp. Cấu trúc tấn công của Pháp xoay quanh tốc độ, khả năng kéo giãn hàng thủ và chất lượng xử lý ở 1/3 cuối sân. Mbappe và Dembele cùng có 4 bàn tại giải. Hai cầu thủ này cũng đã kết hợp trực tiếp trong 5 bàn thắng ở World Cup, thuộc nhóm cao nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận.

Điểm mạnh của Pháp không chỉ nằm ở tốc độ bứt phá. Dembele giúp đội bóng tăng khả năng đột phá từ biên vào trung lộ, trong khi Mbappe tạo sức ép thường trực sau lưng hàng thủ. Michael Olise và Desire Doue bổ sung thêm khả năng xử lý giữa các tuyến, giúp Pháp có nhiều hướng tiếp cận khung thành.

Dù vậy, đội tuyển Pháp không chơi tấn công áp đảo liên tục. Việc có quá nhiều ngôi sao tấn công cả trong đội hình chính lẫn dự bị cho phép đội bóng này lựa chọn thời điểm tăng tốc, đặc biệt trong các tình huống chuyển trạng thái khi đối phương lộ ra khoảng trống.

Thụy Điển lấy công bù thủ

Thụy Điển ghi 7 bàn ở vòng bảng, thành tích tốt nhất của họ ở một vòng bảng World Cup. Đội bóng của Graham Potter không chỉ dựa vào cặp tiền đạo Isak - Gyokeres, mà còn có thêm sự xuất hiện của Elanga và Yasin Ayari trong các tình huống tấn công.

Isak mới ghi 1 bàn nhưng đã có 3 kiến tạo. (Ảnh: Reuters)

Gyokeres là nhân tố nổi bật nhất theo dữ liệu Opta. Anh dẫn đầu Thụy Điển về số cú sút và số cơ hội tạo ra tại vòng bảng, với 11 pha dứt điểm và 8 lần tạo cơ hội. Đây là mẫu tiền đạo có thể vừa tự kết thúc, vừa kéo hậu vệ để mở khoảng trống cho đồng đội.

Elanga cũng là chỉ báo quan trọng. Cầu thủ này ghi bàn ở 2 trận liên tiếp trước Hà Lan và Nhật Bản. Về chiến thuật, Thụy Điển có cơ sở để chơi trực diện hơn khi cần tấn công, tận dụng tốc độ ở biên và khả năng phối hợp của bộ đôi tiền đạo. Vấn đề nằm ở cân bằng phòng ngự, khi họ từng thủng lưới 5 bàn trước Hà Lan.

Dự đoán Pháp vs Thụy Điển

Dự đoán Pháp - Thụy Điển: Đội nào thắng?

Pháp ở thế cao hơn nhờ hiệu suất ghi bàn ổn định, nhiều điểm nổ ở hàng công và khả năng chủ động gây áp lực theo thời điểm. Thụy Điển có đủ chất lượng để tạo ra cơ hội, đặc biệt khi Gyokeres, Isak và Elanga cùng góp mặt trong các pha chuyển trạng thái. Tuy nhiên, sức chống đỡ của hàng thủ Thụy Điển khá yếu.

Xu hướng bàn thắng nghiêng về trận đấu cởi mở hơn so với một số cặp knock-out khác. Pháp có nền tảng tấn công mạnh, còn Thụy Điển không phải đội chỉ chờ phòng ngự. Sports Mole chốt tỷ số Pháp 3-1 Thụy Điển; The Stats Zone cũng đánh giá đây là trận có thể xuất hiện nhiều bàn, với lợi thế thuộc về Pháp.

Kịch bản phù hợp là Pháp kiểm soát phần lớn nhịp tấn công, Thụy Điển có bàn từ một pha phản công hoặc khoảnh khắc cá nhân. Sự khác biệt nằm ở chất lượng xử lý cuối cùng của Mbappe, Dembele và các vệ tinh xung quanh.

Dự đoán tỷ số: Pháp 3-1 Thụy Điển.