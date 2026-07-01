Nhận định, dự đoán tỷ số Bỉ vs Senegal: De Bruyne, Trossard là chìa khóa

(VTC News) -

Trận Bỉ vs Senegal diễn ra lúc 3h ngày 2/7 trên sân Lumen Field, Seattle, Mỹ. Theo các mô phỏng của Opta, Bỉ có 45,6% khả năng thắng trong 90 phút, Senegal là 27%, còn khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ ở mức 27,4%.

Bỉ đứng đầu bảng G dù không thắng 2 lượt đầu. Senegal đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, sau vòng bảng nhiều bàn thắng nhưng cũng nhiều khoảng hở.

Thông tin nhanh trận Bỉ vs Senegal Thời gian: 3h ngày 2/7. Sân: Lumen Field, Seattle, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9.

Nhận định bóng đá Bỉ vs Senegal

Bỉ vào vòng 1/16 theo hành trình không thật bằng phẳng. Đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia dứt điểm kém dẫn đến 2 trận hòa trước Ai Cập và Iran. Phải đến khi Kevin De Bruyne và Leandro Trossard tỏa sáng ở lượt trận cuối, Bỉ mới thắng 5-1 trước New Zealand để giành quyền đi tiếp.

Bỉ đấu với Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Senegal cần tới "vé vớt" để có mặt ở trận đấu này. Đội bóng châu Phi thua Pháp 1-3, thua Na Uy 2-3, rồi thắng Iraq 5-0 ở lượt cuối để giành quyền đi tiếp.

Bản lề trận này nằm ở khả năng Bỉ biến quyền kiểm soát thành cơ hội rõ ràng. De Bruyne và Trossard có thể tạo nhịp giữa các tuyến, trong khi Senegal nguy hiểm nếu Sarr, Mane hoặc Mbaye được nhận bóng ở thế quay mặt về khung thành.

Phong độ Bỉ

Bỉ bất bại 16 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng vòng bảng World Cup 2026 cho thấy họ vẫn cần thêm độ sắc ở 1/3 cuối sân. Trước Ai Cập và Iran, Bỉ cầm bóng nhiều mà thiếu nhịp tăng tốc. Trận thắng New Zealand mới là lần đầu các mảng miếng tấn công được mở ra rõ ràng.

Trossard là cầu thủ nổi bật nhất. Anh ghi 2 bàn trước New Zealand và tạo 13 cơ hội ở vòng bảng, nhiều nhất giải sau giai đoạn này. Đáng chú ý, toàn bộ số cơ hội đó đến từ bóng sống, cho thấy khả năng tìm khoảng trống của Trossard không phụ thuộc vào tình huống cố định.

Trossard là nhân tố nổi bật của Bỉ ở vòng bảng. (Ảnh: Reuters)

Lukaku cũng kịp ghi bàn và kiến tạo sau khi vào sân. Nếu De Ketelaere tiếp tục đá chính, Bỉ có thêm lựa chọn giữ bóng; nếu Lukaku được dùng sớm, Senegal sẽ phải xử lý nhiều hơn với các pha bóng bổng và bóng hai.

Phong độ Senegal

Senegal trải qua nhiều biến động. Họ ghi bàn ở cả 3 trận, nhưng để Pháp và Na Uy khai thác quá nhiều khoảng trống trước khi thắng Iraq 5-0. Trận này là cú hích lớn: Senegal tạo 28 cú sút, 12 cú sút trúng đích, xG 3,01 và 51 lần chạm bóng trong vùng cấm đối thủ.

Sarr đang là điểm nổ số một. Anh ghi 3 bàn, kiến tạo 1 lần tại World Cup 2026, đồng thời trở thành chân sút số một lịch sử Senegal ở World Cup với 4 bàn. Khi Sarr đá cao hơn, Senegal có thêm tốc độ để kéo hàng thủ đối phương về phía sau.

Dù vậy, đội bóng của Pape Thiaw chưa đạt độ cân bằng. 14 bàn xuất hiện trong 3 trận của Senegal, gồm 8 bàn thắng và 6 bàn thua. Trước Bỉ, họ cần giảm số pha mất bóng ở trung lộ nếu không muốn De Bruyne, Doku và Trossard liên tục tấn công vào khoảng trống sau lưng tuyến giữa.

Senegal đứng thứ 3 ở bảng đấu có Pháp và Na Uy. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Bỉ vs Senegal

Bỉ gần như có đủ lực lượng. Zeno Debast còn bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương chân, nhưng đã trở lại tập luyện. Nathan Ngoy mãn hạn treo giò nhưng chưa chắc góp mặt.

Vấn đề chính là suất trung phong. Việc De Ketelaere hay Lukaku đá chính phụ thuộc vào lựa chọn tiếp cận trận đấu của đội tuyển Bỉ.

Senegal mất Edouard Mendy vì chấn thương đầu gối. Mory Diaw nhiều khả năng tiếp tục bắt chính. Koulibaly có thể ngồi dự bị sau màn trình diễn không chắc trước Na Uy, nhường chỗ cho Abdoulaye Seck và Moussa Niakhate ở trung tâm hàng thủ.

Đội hình dự kiến Bỉ vs Senegal

Bỉ: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Senegal: Diaw; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; Camara, Gueye, Diarra; Mbaye, Sarr, Mane.

Dự đoán tỷ số Bỉ vs Senegal

Dự đoán Bỉ - Senegal: Đội nào thắng?

Bỉ nhỉnh hơn về xác suất thắng, kinh nghiệm knock-out và chất lượng kiểm soát nhịp. Tuy nhiên, mức chênh không lớn. Senegal có tốc độ, nhiều cầu thủ biết tấn công khoảng trống và đang có tâm lý tốt sau trận thắng Iraq 5-0.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn, thậm chí cởi mở hơn nếu bàn đầu đến sớm. Senegal đã ghi bàn cả 3 trận vòng bảng, nhưng cũng thủng lưới 6 lần. Bỉ giữ cấu trúc tốt hơn, song 2 trận đầu cho thấy họ không phải lúc nào cũng kết liễu trận đấu nhanh.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức khá. Sarr và Mane có thể gây rắc rối khi Bỉ mất bóng ở biên, trong khi Trossard, De Bruyne và Doku đủ khả năng kéo lệch hàng thủ Senegal. Phạt góc có thể tăng nếu Bỉ tấn công nhiều ở cánh trái của Doku và De Cuyper. Thẻ phạt đáng chú ý ở các pha Senegal phải ngăn De Bruyne hoặc Trossard xoay người giữa tuyến.

Dự đoán kết quả: Bỉ 2-1 Senegal.