Đóng

Siêu bão Ragasa cách Quảng Ninh 650 km, gió giật cấp 17

(VTC News) -

Siêu bão Ragasa gió giật trên cấp 17 đang di chuyển với tốc độ 20km/giờ, hiện chỉ còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới