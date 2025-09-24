+
Siêu bão Ragasa cách Quảng Ninh 650 km, gió giật cấp 17
(VTC News) -
Siêu bão Ragasa gió giật trên cấp 17 đang di chuyển với tốc độ 20km/giờ, hiện chỉ còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông.
Hồng Thắm
Tin mới
Xe máy điện thay đổi cuộc sống phụ nữ châu Phi
09:22 24/09/2025
Câu chuyện xanh
Mất sóng, mất điện: Làm sao để giữ liên lạc giữa tâm bão?
09:14 24/09/2025
Khoa học - Công nghệ
6 loại rau củ nên hạn chế sử dụng trong mùa thu đông
09:00 24/09/2025
Gia đình
Những mốc son trong 35 năm hình thành và phát triển của PV GAS
09:00 24/09/2025
Kinh tế
Second home: Từ nhịp sống đô thị đến giá trị nghỉ dưỡng bền vững
09:00 24/09/2025
Dự án
Vì sao bão số 9 Ragasa tiếp tục giảm cấp khi đi vào Biển Đông?
09:00 24/09/2025
Thời tiết
Đoạn nhạc quen thuộc này làm bạn nhớ tới chương trình nào của VOV?
08:45 24/09/2025
Ca Nhạc
Vỏ khoai lang có tác dụng gì?
08:20 24/09/2025
Tư vấn
Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính
08:19 24/09/2025
Phóng sự
Có bao nhiêu người còn nhớ trò chơi tuổi thơ này?
08:16 24/09/2025
Hỏi - Đáp
Bị hàng xóm đặt điều nói xấu có kiện được không?
08:02 24/09/2025
Tư vấn
Ông Trump chỉ trích Nga, ủng hộ Israel, bác bỏ nhà nước Palestine
08:01 24/09/2025
Thời sự quốc tế
Ngắm những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp ở Hoàng Su Phì
08:00 24/09/2025
Chuyện bốn phương
Đại tá Kiều Thanh Thúy trả lời câu hỏi doanh thu 700 tỷ của 'Mưa đỏ' về đâu?
07:47 24/09/2025
Phim
Siêu bão Ragasa đổ bộ, Hong Kong nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất
07:19 24/09/2025
Thời sự quốc tế
Đề xuất mới về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh và cấp xã sau sáp nhập
07:00 24/09/2025
Tin nóng
6 lý do bạn nên uống tỏi ngâm mật ong thường xuyên
07:00 24/09/2025
Dinh dưỡng
Chiếc bánh trung thu mô phỏng tiệm tạp hóa tuổi thơ khiến dân mạng mê mẩn
07:00 24/09/2025
Giới trẻ
TikToker lo ngại thỏa thuận Mỹ - Trung có thể đảo chiều cuộc chơi
07:00 24/09/2025
VTC NEWS TV
‘Cò’ giăng lưới bủa vây, người mua nhà xã hội ‘dính’ bất cứ lúc nào
07:00 24/09/2025
Bất động sản
Gạch tại Tử Cấm Thành nứt vỡ sau động đất, hé lộ bí mật giấu kín suốt 618 năm
06:55 24/09/2025
Văn hóa - Giải trí
Tin siêu bão số 9 Ragasa mới nhất: Giật trên cấp 17, cách Quảng Ninh 650km
06:49 24/09/2025
Thời tiết
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của nhiều trường đại học tại TP.HCM
06:45 24/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Cách gội đầu bằng nước lá tía tô để ngăn rụng tóc
06:45 24/09/2025
Gia đình
Thung lũng Silicon 'dậy sóng' trước phí thị thực 100.000 USD của ông Trump
06:30 24/09/2025
Thời sự quốc tế
Giá vàng hôm nay 24/9: Tiếp tục lập đỉnh mới
06:28 24/09/2025
Tin giá vàng
Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Tăng trở lại
06:14 24/09/2025
Thị trường
Xem trực tiếp CAHN đấu với Cebu ngày 24/9 mấy giờ, chiếu kênh nào?
06:13 24/09/2025
Lịch bóng đá
Doji, Bảo Tín Minh Châu, SJC bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh
06:08 24/09/2025
Đầu Tư
Khung thời gian bắt buộc bật đèn xe
06:06 24/09/2025
Tư vấn