SHB lãi trước thuế 9 tháng tăng 36%, đạt 12.300 tỷ đồng

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2024, từng bước hướng tới con số 1 triệu tỷ đồng năm 2026.

Dư nợ cấp tín dụng đạt gần 616.600 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, đảm bảo vai trò huyết mạch của nền kinh tế, liên tục cung ứng vốn, thúc đẩy tăng trưởng theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Các sản phẩm, chương trình tín dụng, gói vay ưu đãi của SHB thiết kế “may đo” phù hợp với từng nhóm khách hàng từ cá nhân đến hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), doanh nghiệp lớn… đưa dòng vốn hướng đến các lĩnh vực ưu tiên, ngành nghề trọng điểm được tập trung phát triển trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

SHB tiếp tục duy trì trong TOP ngân hàng hoạt động hiệu quả hàng đầu nhờ đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi, số hóa, tích hợp các công nghệ hiện đại. Mặt khác, Ngân hàng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản với mục tiêu nợ xấu duy trì dưới 2%. Các chỉ số an toàn vốn đều tốt hơn so với quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế, trong đó CAR trên 12%, cao hơn đáng kể mức tối thiểu 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Nâng cao nền tảng tài chính – tăng tốc chuyển đổi

Vừa qua, SHB đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng, theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đầu năm, bằng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2024 đợt 2 với tỷ lệ 13%, trước đó ngân hàng cũng đã hoàn tất trả cổ tức 2024 đợt 1 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Tổng tỷ lệ cổ tức 2024 là 18% và dự kiện tiếp tục duy trì trong năm 2025.

Mới đây, SHB thông báo 16/10/2025 là ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ mới năm 2025. Việc tăng vốn điều lệ giúp SHB tiếp tục khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường, nâng cao nền tảng tài chính và năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện mở rộng quy mô, phát triển hoạt động kinh doanh trong chiến lược chuyển đổi toàn diện. Từ đó, Ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp cung ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của nền kinh tế, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng chung của Chính phủ.

Vốn điều lệ SHB qua các năm

Nguồn lực vốn mạnh mẽ cho phép ngân hàng đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng và đẩy mạnh hoạt động tín dụng, kinh doanh hiệu quả hơn nữa. Đây là bước đi khẳng định cam kết của SHB trong việc đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Ngân hàng đang triển khai chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện hướng đến mô hình “Ngân hàng Tương lai – Bank of the Future”. Chiến lược này tích hợp sâu các công nghệ hiện đại như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Học máy (Machine Learning) vào toàn bộ quy trình vận hành, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Với những giải pháp tài chính vượt trội, SHB đã và đang tiếp tục hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược là các tập đoàn kinh tế lớn Nhà nước & tư nhân trong nước và quốc tế, phát triển chiến lược hệ sinh thái, chuỗi cung ứng các Doanh nghiệp vệ tinh, Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân, vững vàng uy tín của ngân hàng top đầu.

Trên thị trường tài chính quốc tế, SHB khẳng định vị thế thương hiệu khi là một trong số ít các ngân hàng được World Bank, JICA, ADB, KFW và các tổ chức tài chính quốc tế khác lựa chọn là ngân hàng cho vay lại, ngân hàng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia; tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của ADB…

Vừa qua, SHB được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Việt Nam và Top 50 Doanh nghiệp Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam. Đồng thời, Ngân hàng cùng giành nhiều giải thưởng như: “Ngân hàng vì con người”, “Ngân hàng tốt nhất cho khách hàng khu vực công tại Việt Nam” (FinanceAsia), “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất Việt Nam” (Global Finance), “Ngân hàng tài trợ bền vững cho Doanh nghiệp SME tốt nhất Việt Nam”… SHB cũng được Brand Finance xếp hạng Top 33 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam và nằm trong Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu năm 2025.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hiện tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.