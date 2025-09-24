Second home: Từ nhịp sống đô thị đến giá trị nghỉ dưỡng bền vững

(VTC News) -

Second home - khi nghỉ dưỡng trở thành phong cách sống

Thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng trưởng thành với sự xuất hiện của nhiều dòng sản phẩm, mở rộng lựa chọn cho cả người mua ở lẫn nhà đầu tư. Trong đó, nổi bật những năm gần đây là phân khúc second home - ngôi nhà thứ hai dành cho nghỉ dưỡng và đầu tư dài hạn.

Nguồn ảnh: MDS

Trên thế giới, xu hướng này đã bùng nổ mạnh mẽ. Tại Anh, số lượng người sở hữu ngôi nhà thứ hai ngoài London tăng tới 309% trong năm 2020 so với 2019; tổng số giao dịch second home cũng tăng 58,5% trong cùng kỳ. Tại Mỹ, khảo sát từ Pasaco cho thấy 55,7% người được hỏi bày tỏ mong muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai sau đại dịch, tăng mạnh so với mức 46,4% trước COVID-19.

Ở Việt Nam, dù mới xuất hiện chưa lâu, second home đã nhanh chóng tạo thành trào lưu của dòng vốn đầu tư thông minh. Tuy nhiên, “khẩu vị” của người mua ngày nay đã thay đổi. Họ không chỉ tìm một chốn nghỉ dưỡng đơn thuần, mà mong muốn một không gian “đủ gần để đi, đủ tiện để sống và đủ riêng để nghỉ dưỡng”.

Second home không chỉ là xu hướng sống mới mà còn mở ra triển vọng tăng trưởng dài hạn cho nhà đầu tư biết đón đúng cơ hội. (Nguồn ảnh: MDS)

Xu hướng này khiến second home dần tiệm cận khái niệm first home - tức không chỉ là nơi hưởng thụ, mà còn tích hợp đầy đủ tiện ích của một đô thị: Trường học, bệnh viện, siêu thị, đồng thời kết nối thuận lợi tới các trung tâm kinh tế lớn.

Sức hút của second home có thể gói gọn trong ba điểm. Trước hết, đó là không gian riêng tư để nghỉ dưỡng vào cuối tuần hay dịp lễ. Thứ hai, là kênh đầu tư, khai thác sinh lời hiệu quả, từ cho thuê lưu trú cho tới kinh doanh dịch vụ. Cuối cùng, giá trị tài sản của second home thường có xu hướng tăng theo thời gian. Nói cách khác, đây là loại hình bất động sản vừa thỏa mãn nhu cầu sống, vừa là kênh tích sản bền vững, khác hẳn một “tiêu sản” chỉ tiêu hao giá trị.

Chính sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và an cư đã đưa home từ một khái niệm mới trở thành xu hướng tất yếu, phản ánh nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đất Đỏ - “vùng trũng” mới trên bản đồ second home miền Nam

Hiện nay, khu vực miền Nam đang nổi lên như “thủ phủ” mới của mô hình second home nhờ khí hậu ôn hòa và mạng lưới hạ tầng giao thông liên tục được nâng cấp. Trong bán kính 2-3 giờ từ TP.HCM, hàng loạt điểm đến nghỉ dưỡng đang trỗi dậy, từ biển Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Phan Thiết (Bình Thuận cũ) cho đến cao nguyên Bảo Lộc, Di Linh (Tây Nguyên). Trong số đó, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tiếp tục giữ vị thế “cửa ngõ nghỉ dưỡng” của miền Nam.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đang phân tầng rõ nét: Hồ Tràm, TP. Vũng Tàu từng dẫn dắt làn sóng đầu tư nhờ lợi thế hạ tầng, nhưng giá đã đạt ngưỡng cao và quỹ đất dần khan hiếm. Trong khi đó, Châu Đức và Phú Mỹ chủ yếu tập trung phát triển công nghiệp, còn Xuyên Mộc gần như không còn quỹ đất đẹp cho những dự án quy mô. Xu hướng tất yếu của dòng tiền đầu tư đã chuyển dịch sang các khu vực lân cận có biên độ tăng trưởng rộng hơn, trong đó, Đất Đỏ đang nổi lên mạnh mẽ.

Lợi thế đầu tiên của Đất Đỏ là mức giá cạnh tranh. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy đất nền ven biển nơi đây chỉ ở mức 25 - 35 triệu đồng/m², thấp hơn nhiều so với Hồ Tràm hay Long Hải. Khoảng chênh lệch này mở ra dư địa tăng giá đáng kể khi hạ tầng và dịch vụ đồng loạt được nâng cấp. Thêm vào đó, quỹ đất còn rộng, pháp lý rõ ràng, tạo ưu thế vượt trội cho nhà đầu tư đón sóng dài hạn.

Từ Đất Đỏ, kết nối dễ dàng đến trung tâm TP.HCM trong 90 phút, 20 phút đến Hồ Tràm, di chuyển 10 phút đến biển Phước Hải. (Nguồn ảnh: MDS)

Đất Đỏ cũng sở hữu “dư địa tự nhiên” hiếm có: Bờ biển dài, nắng ấm quanh năm, khí hậu ít chịu bão, cùng hệ sinh thái rừng, biển phong phú. Những yếu tố này tạo nền tảng để phát triển các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, qua đó kéo theo thương mại, dịch vụ và gia tăng giá trị bất động sản.

Đáng chú ý hơn, khu vực này đang hưởng lợi trực tiếp từ loạt công trình hạ tầng trọng điểm: Cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, trục ven biển Vũng Tàu - Bình Châu dài 78km và đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành. Những “đòn bẩy” hạ tầng này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế - du lịch toàn diện cho địa phương.

Với vị trí cạnh Hồ Tràm, mặt bằng giá còn mềm và hạ tầng đồng loạt bứt tốc, Đất Đỏ đang được giới đầu tư nhìn nhận như “vùng trũng mới” của Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Đây là thời điểm thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng, tạo lợi thế cho những nhà đầu tư “đón sóng” sớm.