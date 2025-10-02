Sạt lở vùi lấp gia đình 4 người ở Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể đầu tiên

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, lúc 10h15 ngày 2/10, lực lượng cứu hộ phát hiện và đưa ra ngoài thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở đất tại xã Lũng Cú.

Đây là một trong bốn nạn nhân của gia đình ông Vàng Chá S. bị vùi lấp dưới khối đất đá khổng lồ từ sườn núi phía sau nhà, hôm 30/9.

Thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất tại xã Lũng Cú vừa được tìm thấy. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Trước đó, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30/9 khiến vạt đồi cao hàng chục mét bất ngờ sụt xuống, vùi lấp 6 căn nhà ở thôn Mã Lầu A. Trong đó, nhà ông S. bị vùi lấp hoàn toàn khi cả gia đình 4 người đang ở bên trong. Ba thành viên khác đi làm ăn xa may mắn thoát nạn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng cùng lực lượng dân quân và người dân địa phương được huy động khẩn cấp. Hai chó nghiệp vụ được đưa tới hiện trường để hỗ trợ tìm dấu vết nạn nhân.

Tuy nhiên, lượng đất đá quá lớn, cộng thêm mưa vẫn tiếp diễn, địa hình dốc trơn trượt khiến máy móc chưa thể tiếp cận. Lực lượng cứu hộ buộc phải dùng cuốc xẻng, thậm chí nhiều người đào bới, gạt từng lớp đất đá bằng tay để mở lối tìm kiếm.

Hiện nay, khu vực xã Lũng Cú vẫn có mưa, nguy cơ tái diễn sạt lở. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và khắc phục hậu quả thiên tai.