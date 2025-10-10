Phim 'Tổng tài' tràn ngập trên mạng, Cục trưởng Cục PT-TH nói gì?

(VTC News) -

Trong họp báo thường kỳ Quý III/2025 của Bộ VHTTDL, đại diện nhiều cơ quan báo chí bày tỏ lo ngại về tình trạng các web drama (phim chiếu trên mạng) đề tài Tổng tài xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, với nội dung phi thực tế, nhiều yếu tố nhạy cảm, dễ tác động tiêu cực đến giới trẻ và trẻ em.

Nhiều ý kiến đặt câu hỏi: liệu có nên kiểm soát, hạn chế dòng phim này để xây dựng không gian mạng lành mạnh hơn?

Trả lời vấn đề này, ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) – cho biết, Ban Tuyên giáo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn chủ trương xây dựng không gian mạng an toàn, hữu ích cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thông tin tại buổi họp báo.

"Nếu bất kỳ nội dung nào ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, chuẩn mực… của người dân, giới trẻ chúng tôi sẽ xem xét xử lý ngay. Tuy nhiên, đối với trường hợp cụ thể như thế này cần sự đánh giá kỹ lưỡng hơn", ông Tự Do nói.

Theo ông Lê Quang Tự Do, các web drama và phim ngắn đăng tải trên nền tảng mạng xã hội được quản lý và xử lý nội dung theo Nghị định 147. Tuy nhiên, việc xác định đâu là vi phạm không hề dễ, bởi mỗi tác phẩm cần được xem xét dựa trên mức độ tiêu cực, yếu tố phản cảm hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục.

"Phải xem xét nội dung đó có tiêu cực, truyền tải tư tưởng sai lệch, có hở hang, ảnh hưởng đến thiếu nhi hay mê tín dị đoan... hay không. Nếu có, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý ngay đối với nội dung đó. Tuy nhiên, không thể chặn gỡ cả một chủ đề 'Tổng tài' mà phải theo từng nội dung cụ thể của web drama, phim ngắn đó", ông Tự Do nhận định.

Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Điện ảnh thống nhất gỡ bỏ, không phát sóng bất kỳ tác phẩm nào có hình ảnh "đường lưỡi bò" dù đã cắt bỏ khi phát sóng tại Việt Nam.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Điện ảnh và Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử cũng thông tin về vụ việc hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong bộ phim Trung Quốc Hãy để tôi tỏa sáng. Ông Lê Quang Tự Do khẳng định, tập 16 chứa hình ảnh vi phạm chưa hề phát sóng tại Việt Nam, mà mới chỉ được đăng tải ở Trung Quốc.

Phiên bản phát tại Việt Nam đã loại bỏ hoàn toàn hình ảnh “đường lưỡi bò”.

Tuy nhiên, Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử và Cục Điện ảnh đều thống nhất gỡ bỏ, không phát sóng bất kỳ tác phẩm nào có hình ảnh "đường lưỡi bò" dù đã cắt bỏ khi phát sóng tại Việt Nam.