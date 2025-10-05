Cục Điện ảnh thông tin xử lý công ty phát hành phim có 'đường lưỡi bò' phi pháp

(VTC News) -

Liên quan sự việc phim Hãy để tôi toả sáng có hình ảnh chứa bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có văn bản gửi 2 công ty: Tencent Holdings Limited và Image Future Investment (HK) Limited về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Căn cứ công văn của Công ty Image Future Investment (HK) Limited ngày 30/9, về việc cập nhật hoạt động tuân thủ Luật Điện ảnh và kế hoạch mới của Tencent, Cục Điện ảnh cho biết đến nay chưa nhận được hồ sơ đăng ký hay đề nghị cấp phép từ Tencent Holdings hoặc các đơn vị liên kết (bao gồm Image Future Investment).

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam phải được công nhận đủ điều kiện hoặc được cấp Giấy phép phân loại phim/Quyết định phát sóng.

Theo thông tin của Cục Điện ảnh, phim "Hãy để tôi tỏa sáng" hiện không còn được phổ biến trên các nền tảng phim trực tuyến tại Việt Nam.

Do đó, để đảm bảo việc phổ biến phim phù hợp pháp luật, Cục Điện ảnh yêu cầu Tencent và Image Future Investment (HK) Limited tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim tại Việt Nam, cho đến khi được công nhận đủ điều kiện cho phép.

Bên cạnh đó, Cục cũng đề nghị hai công ty gửi văn bản báo cáo, giải trình chi tiết và xác nhận việc tạm dừng phổ biến phim về Cục Điện ảnh trước 12h ngày 6/10/2025.

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh, việc tuân thủ pháp luật Việt Nam là điều kiện tiên quyết nhằm bảo đảm môi trường phát hành, phổ biến phim trong sạch, đúng pháp luật, tôn trọng chủ quyền quốc gia và ngăn chặn các nội dung xuyên tạc, sai lệch về chủ quyền lãnh thổ.

Trước đó, Cục Điện ảnh tiếp nhận thông tin phản ánh bộ phim do Trung Quốc sản xuất, được phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam, trong đó có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh 2022.

Ngay sau đó, Cục ban hành công văn các công ty báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến bộ phim nêu trên.

Chiều 3/10, Cục Điện ảnh nhận được báo cáo, giải trình của 4 công ty liên quan. Các báo cáo nêu rõ, hiện tại phim Hãy để tôi tỏa sáng không còn được phổ biến trên các nền tảng phổ biến phim trực tuyến tại Việt Nam. Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.