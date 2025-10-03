Phim của Triệu Lộ Tư cài cắm hình ảnh 'đường lưỡi bò', Cục Điện ảnh lên tiếng

(VTC News) -

Bộ phim ngôn tình Trung Quốc Hãy để tôi tỏa sáng với sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đang thu hút đông đảo khán giả Việt Nam. Phim được phát sóng bản quyền tại Việt Nam trên nhiều nền tảng lớn như K+, FPT Play, VieOn, TV360 và WeTV.

Trong tập 16, ở một phân cảnh trong phòng làm việc của nhân vật Thẩm Hạo Minh (do Trần Vỹ Đình đóng), trên tường treo bản đồ thế giới với chi tiết bị cho là có “đường lưỡi bò”.

Hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện ở trong bộ phim vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam khiến nhiều khán giả bức xúc.

Cảnh quay xuất hiện khi Hạo Minh bị điều về huyện Thành An để xử lý công trình bị đình trệ, sau khi không thể tham gia hội đồng quản trị của tập đoàn Kim Đạt.

Trên mạng xã hội, phản ứng của khán giả hết sức gay gắt. Nhiều fanpage phim ảnh tuyên bố ngừng đăng tải thông tin bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng. Nhiều khán giả kêu gọi các nền tảng nhanh chóng gỡ bỏ bộ phim.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết Cục nhận được thông tin phản ánh phim Hãy để tôi tỏa sáng do Trung Quốc sản xuất đang được phổ biến trên không gian mạng, trong đó có hình ảnh “bản đồ đường lưỡi bò” vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022.

Cục Điện ảnh yêu cầu các Nền tảng phổ biến phim báo cáo, trong đó cần thể hiện rõ các thông tin về phim (tên phim, quốc gia sản xuất, đơn vị cung cấp), hình thức phổ biến (mua bản quyền, hợp tác phát hành…), thời gian phổ biến trên nền tảng, quy trình kiểm duyệt và phân loại phim trước khi phổ biến, đề xuất biện pháp xử lý của nền tảng trong trường hợp vi phạm.

Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo đúng thời hạn và nội dung yêu cầu theo quy định của pháp luật trước 11h ngày 3/10/2025.

Liên quan tới nội dung này, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt cho biết, đơn vị sẽ triển khai các bước xử lý theo quy định.

"Việc mua bản quyền, phổ biến phim tại Việt Nam đều phải được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép và thực hiện theo quy định. Chính vì vậy, khi có sự cố phát sinh, các bên liên quan phải có trách nhiệm báo cáo và phối hợp xử lý”, ông Việt nói.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục Điện ảnh sẽ thực hiện các hình thức xử lý vụ việc nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các vi phạm có thể tái diễn trong thời gian tới.

Đây không phải trường hợp đầu tiên những bộ phim nước ngoài chiếu ở Việt Nam có cài cắm hình ảnh ''đường lưỡi bò''. Riêng tại mảng truyền hình Trung Quốc, nhiều bộ phim từng vướng vào sự cố “đường lưỡi bò” như Hướng gió mà đi, Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu hay Lấy danh nghĩa người nhà và sau đó bị gỡ khỏi các nền tảng OTT tại Việt Nam.