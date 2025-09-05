(VTC News) -

Tối 5/9, Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền ghi tên mình vào lịch sử phòng vé khi đạt doanh thu 500 tỷ đồng. Trước đó, phim Mai của Trấn Thành ra mắt đầu năm 2024 cần tới 20 ngày mới chạm mốc này.

Mưa đỏ hiện vẫn phủ sóng rạp chiếu với hơn 5.000 suất mỗi ngày, gấp ba lần tác phẩm xếp sau là Làm giàu với ma 2 (Hoài Linh, Tuấn Trần đóng chính).

Giới chuyên môn dự đoán phim sẽ sớm vượt qua kỷ lục 551 tỷ đồng của Mai để trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Đặc biệt, cột mốc doanh thu cũng đưa Đặng Thái Huyền trở thành nữ đạo diễn Việt Nam đầu tiên có tác phẩm cán mốc 500 tỷ.

Phim 'Mưa đỏ' cán mốc 500 tỷ đồng vào tối 5/9.

Mưa đỏ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa 1972 – giai đoạn khốc liệt khi quân giải phóng giành lại Quảng Trị và đối mặt cuộc phản công dữ dội của Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa.

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) - chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ, chiến đấu cùng đồng đội Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen. Mỗi người lính mang một cá tính riêng, nhưng đều gặp nhau ở lý tưởng hòa bình và tình yêu Tổ quốc.

Bộ phim tái hiện khốc liệt những trận đánh khiến quân số hao hụt, với nhiều cảnh quay ám ảnh: người lính ngã xuống giữa chiến hào, cơ thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông Thạch Hãn trong mưa bom bão đạn khiến khán giả rơi lệ. Hình tượng “mưa đỏ” trở thành biểu tượng cho máu xương, sự hy sinh của cả một thế hệ.

Teaser bộ phim "Mưa đỏ".

Ngay từ khâu tiền kỳ, ê-kíp đầu tư quy mô hoành tráng: phim trường rộng 50 ha dựng bên bờ sông Thạch Hãn, nhiều cảnh quay huy động tới bảy máy cùng lúc để tạo hiệu ứng chân thực. Con số kinh phí không được tiết lộ, song theo ước tính của giới trong nghề, tổng đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trong những năm gần đây, dòng phim chiến tranh cách mạng đang có bước hồi sinh mạnh mẽ trên màn ảnh Việt. Đào, phở và piano (2024) của đạo diễn Phi Tiến Sơn thu về gần 21 tỷ đồng và kịp hòa vốn sau ba tháng ra rạp, còn Địa đạo (2025) của Bùi Thạc Chuyên gây tiếng vang lớn với doanh thu 172 tỷ đồng.

Nối tiếp thành công đó, thành công của Mưa đỏ phản ánh rõ rệt nhu cầu ngày càng tăng của khán giả đối với những bộ phim lịch sử được đầu tư nghiêm túc, cả về quy mô lẫn chiều sâu nghệ thuật.