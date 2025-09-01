Phim Việt duy nhất cạnh tranh với 'Mưa đỏ' tại rạp dịp 2/9 có doanh thu thế nào?

(VTC News) -

Trong dịp lễ 2/9 năm nay, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn của đạo diễn Trung Lùn trở thành phim Việt duy nhất cạnh tranh cùng Mưa đỏ ở rạp chiếu. Trước đó, phim điện ảnh Cô dâu ma dời lịch chiếu tới sau dịp lễ.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến trưa 1/9, doanh thu phim Mưa đỏ (chiếu sớm ngày 21/8) đạt hơn 368 tỷ đồng. Với tốc độ bán vé "khủng khiếp", Mưa đỏ đang phá vỡ mọi giới hạn, thậm chí sánh ngang với những bộ phim top đầu doanh thu ở Việt Nam là Mai, Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành.

Phim "Mưa đỏ" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau gần 2 tuần công chiếu.

Trong khi đó, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn dù có lợi thế ra mắt sau vẫn không đọ được đối thủ. Bộ phim có Hoài Linh, Tuấn Trần mang về hơn 19 tỷ đồng dịp cuối tuần, trên khoảng 4.000 suất chiếu. Bình quân mỗi suất bán được 54 vé - con số khá ấn tượng với phim Việt trong tuần mở màn. Cộng thêm doanh thu từ các suất chiếu đặc biệt, tổng doanh thu tác phẩm đến hiện tại theo ghi nhận là hơn 32 tỷ đồng (sau 4 ngày công chiếu).

Trước đó tại buổi ra mắt phim, đạo diễn Trung Lùn thừa nhận bản thân rất áp lực về doanh số khi ra mắt vào dịp lễ 2/9. Theo anh, làm phim thương mại thì yếu tố đầu tiên là phải có doanh thu.

"Nhờ phần đầu tiên đạt doanh thu phim tốt, chúng tôi mới có cơ hội để đầu tư hoành tráng hơn. Với vai trò đạo diễn, tôi vui khi thấy nhiều phim Việt đang ra rạp dịp lễ năm nay”, đạo diễn khẳng định.

Về phía NSƯT Hoài Linh, anh cho biết khán giả ngày nay khác thế hệ ngày trước. Ở thị trường phim sôi động, người xem ngày càng có gu thưởng thức nên phim tốt sẽ luôn được ủng hộ.

"Mưa đỏ' là phim chiến tranh cách mạng nhưng hiệu ứng và doanh thu quá kinh khủng. Hiệu ứng, đánh giá về phim quá tốt. Khán giả nhìn nhận cái hay của đạo diễn, kịch bản và dàn diễn viên. Trước đó, tôi nghĩ 'Địa đạo' đã có doanh thu cao lắm rồi nhưng chắc chắn 'Mưa đỏ' sẽ còn hơn nhiều", anh nói.

"Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng.

Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn là bộ phim tiếp nối thành công từ phần 1 ra mắt đợt nghỉ lễ 2/9 năm ngoái. Năm nay, phim vẫn quy tụ 3 gương mặt làm nên doanh thu trăm tỷ của phần trước là NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần và Diệp Bảo Ngọc.

Phim thuộc thể loại hài, hành động, xoay quanh chuyện một nhóm người vớt được xác ma nữ. Cô nhờ họ mang xác về quê nhà, đổi lại sẽ trả công cho cả nhóm chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ. Ban đầu, họ thống nhất cùng đưa cô về để chia đều số tiền. Tuy nhiên, mỗi người lại có những toan tính riêng, dẫn đến hành trình này gặp không ít biến cố.

Tác phẩm cài cắm nhiều nét văn hóa đặc sắc, lại giàu tính giải trí khi theo xu hướng hài hước nhằm chọc cười khán giả. Song, phim còn nhiều hạn chế kịch bản, xây dựng nhân vật chưa chắc tay. Nhiều tình tiết tỏ ra vô lý, khó thuyết phục được người xem khó tính.

Những ngày qua, đoàn phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn liên tục quảng bá phim ở miền Tây, khởi đầu là TP Cần Thơ - thị trường chính của một bộ phim lấy bối cảnh miền Tây sông nước.