Sức khỏe của Hoài Linh sau khi 'lăn lộn' đóng phim suốt hơn 1 tháng

(VTC News) -

Phim điện ảnh Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn vừa có buổi chia sẻ trước thềm ra mắt khán giả. Sau những suất chiếu đặc biệt, khán giả có mặt nhận định bộ phim lần này tạo ra những tiếng cười xuyên suốt hơn 100 phút của bộ phim này. Đạo diễn Trung Lùn tâm sự anh cảm động khi “lén” vào rạp phim và thấy khán giả không ai rời đi trước khi phim kết thúc.

Trở lại sau thành công của phần đầu tiên, NSƯT Hoài Linh tiếp tục đảm nhận một vai chính trong phim. Phim được thực hiện ở vùng quê sông nước An Giang trong vòng hơn một tháng.

Hoài Linh trở lại với dự án điện ảnh mới.

Tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình, Hoài Linh cho biết anh hoàn toàn khỏe mạnh. Anh cũng khằng định phần phim này cũng cực khổ hơn rất nhiều phần đầu tiên.

"Thời gian qua, nhiều người trên mạng hay tung tin đồn về sức khỏe của tôi. May mắn rằng sau 43 ngày quay, tôi không bị gì và vẫn còn khỏe. Cân nặng của tôi hiện tại cũng trên dưới 60kg", anh cho biết.

Hoài Linh dí dỏm nói bản thân chỉ mệt vì bị đạo diễn Trung Lùn "vật" trên phim. Có một cảnh quay từ 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau nhưng không ai than mệt mỏi.

"Sức khỏe của tôi chẳng có vấn đề gì. Tôi nhiều lần xin đạo diễn cho tôi tự làm hết mọi thứ, nhưng đạo diễn không cho”, anh nói thêm.

Nói về danh xưng "vua phòng vé", NSƯT Hoài Linh khẳng định rằng 10 năm trước và bây giờ khác nhau rất nhiều. Theo anh việc một bộ phim đạt được doanh số "trăm tỷ" giờ không còn dựa vào diễn viên mà nhờ kịch bản và đạo diễn.

"Theo tôi những danh xưng như 'vua phòng vé' giờ cũng chỉ là nói miệng. Doanh thu của một bộ phim phụ thuộc vào cả ê-kíp. Giờ tôi cũng không muốn cạnh tranh với ai. Tôi hy vọng khán giả đón nhận bộ phim này”, diễn viên chia sẻ.

Đảm nhận nhân vật khó trong phim, Tuấn Trần nói đây là "vai diễn đột phá của mình" trong sự nghiệp. Bản thân anh áp lực rất nhiều sau phần phim đầu tiên.

"Khi đọc vai Minh Gọn, tôi càng sợ. Tôi bàn với anh Trung Lùn để nhập vai dễ hơn. Sau khi bàn luận, chúng tôi quyết định lắp một chiếc hàm y tế, khiến từ ngữ khi nói ra cũng rất khó nghe. Thay đổi lớn hơn là về đầu tóc, ánh mắt. Các vai trước đã phải diễn rất tinh tế thì vai này phải càng kỹ hơn”, anh cho hay.

Đạo diễn Trung Lùn cùng dàn diễn viên chính của "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn".

Chia sẻ về áp lực doanh số của phim khi ra mắt vào dịp lễ 2/9, đạo diễn Trung Lùn thừa nhận bản thân rất áp lực. Theo anh, việc làm phim thương mại thì yếu tố đầu tiên là phải có doanh thu.

"Nhờ phần đầu tiên đạt doanh thu phim tốt, chúng tôi mới có cơ hội để đầu tư hoành tráng hơn. Với vai trò là đạo diễn, tôi vui khi thấy nhiều phim Việt đang ra rạp dịp lễ năm nay”, đạo diễn khằng định.

Phim điện ảnh Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn tiếp tục do đạo diễn Trung Lùn cầm trịch, với sự xuất hiện của dàn diễn viên quen thuộc như NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, La Thành, Võ Tấn Phát... Phim sẽ bắt đầu ra rạp vào ngày 29/8/2025 (dịp lễ 2/9).