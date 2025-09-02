Ông Trump: Israel đang thua trong 'cuộc chiến dư luận', mất ủng hộ tại quốc hội

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Caller hôm 1/9, ông Donald Trump bày tỏ sự ngạc nhiên khi sức mạnh vận động hành lang của Israel đã suy yếu đáng kể.

“Israel từng là nhóm vận động mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy. Họ gần như kiểm soát hoàn toàn Quốc hội, nhưng giờ thì không còn nữa. Điều đó khiến tôi khá bất ngờ”, ông Trump nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng Israel không còn giữ được “quyền lực vận động” như trước và điều này phản ánh sự thay đổi trong cách công chúng Mỹ nhìn nhận Nhà nước Do Thái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo khảo sát của Pew vào tháng 3/2025, 53% người trưởng thành tại Mỹ có cái nhìn tiêu cực về Israel, tăng mạnh so với mức 42% năm 2022. Đáng chú ý, một nửa số cử tri Cộng hòa được hỏi cũng cho biết họ nhìn nhận Israel bất lợi.

Ông Trump thừa nhận quân đội Israel (IDF) cần nhanh chóng kết thúc chiến dịch ở Gaza, cảnh báo rằng cuộc chiến đang làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của nước này.

“Họ có thể thắng trên chiến trường, nhưng họ đang thua trong trận chiến dư luận. Điều đó gây hại cho Israel, không còn nghi ngờ gì nữa”. Ông cũng cho rằng dư luận quốc tế đã “quên đi sự kiện 7/10” – cuộc tấn công của Hamas – và vì thế ngày càng ít cảm thông với Israel.

Ông Trump đồng thời khẳng định: “Không ai làm nhiều cho Israel hơn tôi, kể cả trong các cuộc tấn công gần đây chống lại Iran, khi chúng tôi đã xóa bỏ mối đe dọa đó”.

Song song với đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông Trump phản đối việc ký kết một thỏa thuận trao đổi con tin từng phần. Ông dẫn lời Tổng thống Mỹ: “Đừng chấp nhận thỏa thuận từng phần. Hãy dùng toàn lực và kết thúc cuộc chiến".

Theo các bộ trưởng Israel, bản thân ông Netanyahu cũng bác bỏ ý tưởng về một thỏa thuận giới hạn, cho rằng Israel chỉ còn khoảng thời gian ngắn để duy trì "tính chính danh" trước cộng đồng quốc tế.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ hôm 2/9 tuyên bố nước này sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9.

"Palestine sẽ được Bỉ công nhận tại kỳ họp của Liên Hợp Quốc! Và các lệnh trừng phạt cứng rắn đang được áp đặt đối với chính phủ Israel", Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Maxime Prevot viết trên X.

Vào tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại cuộc họp của Liên hợp quốc, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 9-23/9 tại New York. Hơn một chục quốc gia phương Tây khác kể từ đó đã kêu gọi các nước làm điều tương tự.

Ông Prevot cho biết quyết định này được đưa ra "do thảm kịch nhân đạo" đang diễn ra ở Gaza, nơi các cuộc tấn công của Israel đã khiến hầu hết người dân phải di dời ít nhất một lần và Liên hợp quốc phải tuyên bố nạn đói đang diễn ra ở đây,

"Trước hành động bạo lực do Israel gây ra, vi phạm luật pháp quốc tế, xét đến các nghĩa vụ quốc tế của mình, bao gồm cả nghĩa vụ ngăn chặn mọi nguy cơ diệt chủng, Bỉ đã phải đưa ra những quyết định mạnh mẽ để gia tăng áp lực lên chính phủ Israel và các phần tử khủng bố Hamas", ông Prevot viết.

"Vấn đề không phải là trừng phạt người dân Israel, mà là đảm bảo chính phủ Israel tôn trọng luật pháp quốc tế và nhân đạo, đồng thời hành động để cố gắng thay đổi tình hình trên thực địa", ông nói thêm.