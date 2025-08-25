Đóng

Israel không kích đáp trả Houthi: Bước leo thang nguy hiểm tại Trung Đông

(VTC News) -

Ngày 24/8/2025, Israel không kích Sanaa đáp trả Houthi bắn tên lửa bom chùm, làm leo thang căng thẳng tại Yemen và khu vực.

LINH NGÂN
