Israel tiếp tục tấn công Houthi, nhiều chỉ huy cấp cao có thể đã bỏ mạng

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông khu vực cho biết Không quân Israel (IAF) ngày 28/8 đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào nhóm quan chức quân sự cấp cao của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen. Cuộc tấn công diễn ra khi nhóm quan chức này đang theo dõi bài phát biểu được phát sóng toàn quốc của thủ lĩnh Houthi.

Cụ thể, theo đài truyền hình công cộng KAN của Israel, người đứng đầu bộ máy hành chính của Houthi Ghalib al-Rahawi có thể đã thiệt mạng. Kênh Al-Jumhuriya của Yemen cho biết cuộc tấn công xảy ra khi ông al-Rahawi đang ở trong một căn hộ cùng với một số người khác. Ông al-Rahawi mới nắm chức vụ được một năm.

Xe chở dầu bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Sanaa, Yemen, ngày 25/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo kênh Channel 12, hai quan chức khác của Houthi là người đứng đầu cơ cấu chỉ huy quân sự Mohammad Nasser al-Athifi và chỉ huy quân sự cấp cao Mohammad Abd al-Karim al-Ghamari nhiều khả năng cũng đã thiệt mạng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có tuyên bố chính thức nào từ Houthi xác nhận cái chết của 3 lãnh đạo trên.

Trong khi đó, theo kênh Al-Hadath, IAF đã không kích các khu nhà ẩn náu của giới chức cấp cao Houthi tại thủ đô Sanaa. Truyền thông Arab đưa tin khoảng 10 cuộc tấn công đã diễn ra tại Sanaa trong ngày 28/8.Trong một tuyên bố liên quan, Bộ Quốc phòng Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công có liên quan đến bộ máy cầm quyền của Houthi tại Sanaa.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz – và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, trực tiếp giám sát chiến dịch từ sở chỉ huy quân đội, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu theo dõi diễn biến từ hệ thống liên lạc an ninh bảo mật.

Các cuộc không kích diễn ra sau khi quân đội Israel bắn hạ 2 thiết bị bay không người lái do Houthi phóng sang Israel trước đó cùng ngày. Trong một tuần qua, Houthi cũng đã 2 lần phóng tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel, trong đó có 1 lần sử dụng tên lửa có nhiều đầu đạn. Hôm 24/8, IDF đáp trả Houthi bằng cuộc tấn công nhằm vào các điểm phóng tên lửa đạn đạo và cơ sở hạ tầng điện lực của Houthi tại Sanaa.

Kể từ ngày 19/10/2023, lực lượng Houthi tại Yemen đã liên tục sử dụng tên lửa và các thiết bị bay không người lái tấn công Israel để thể hiện sự ủng hộ với lực lượng Hamas và người dân Palestine ở Dải Gaza.

Từ tháng 7/2024, Israel bắt đầu tiến hành các cuộc phản công nhằm vào Houthi nhưng cho đến nay vẫn chưa chặn được hoàn toàn lực lượng này. Dù vậy, các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Israel chỉ gây thiệt hại không đáng kể và không có dân thường nào bị thương vong.