Ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025–2030

Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc.

Thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên khóa I nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa I nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 70 Ủy viên.

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa I nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Ông Trần Quốc Toản – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Quốc Văn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nguyễn Khắc Thận – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025; ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hưng Yên.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa I nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 70 Ủy viên ra mắt Đại hội.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa I nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Ông Trần Quốc Toản giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Trần Quốc Văn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Khắc Thận giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao phó của Bộ Chính trị và toàn thể Đại hội đã dành cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

“Đây là vinh dự, tự hào nhưng cũng là trọng trách lớn lao của tập thể cũng như của từng đồng chí Tỉnh ủy viên trước Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hưng Yên trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng vinh quang được lịch sử giao phó - Xây dựng tỉnh Hưng Yên có nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc; thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nêu quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, đem hết trí tuệ, tài năng, hành động có trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ vì cuộc sống tốt đẹp hơn của Nhân dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo đột phá phát triển, tất cả vì một Hưng Yên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên sẽ tăng cường giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và Nhân dân, trong đó Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy là trung tâm; từng Tỉnh ủy viên luôn gương mẫu, tiên phong đi đầu; bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới tư duy, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực lãnh đạo, tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện và lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội này để cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.