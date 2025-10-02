Hưng Yên đầu tư hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển

(VTC News) -

Bứt phá hạ tầng giao thông, tạo đà thu hút đầu tư

Hưng Yên có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông kết nối vùng đồng bộ; nằm cạnh Hà Nội và thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, giáp các địa phương phát triển năng động.

Việc thành lập tỉnh Hưng Yên mới cùng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt đã mở rộng không gian phát triển, tạo thêm lợi thế về quỹ đất, nguồn nhân lực, tiềm năng công nghiệp, đô thị và kinh tế biển; đồng thời tạo động lực để Hưng Yên bứt phá, hội nhập sâu rộng, phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 đang diễn ra từ 2-3/10, xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong 3 đột phá chiến lược, mở đường cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Nhiệm kỳ 2020-2025, các đột phá chiến lược thực hiện khá toàn diện, có lĩnh vực đạt kết quả vượt bậc, nhất là hạ tầng giao thông. Các trục giao thông đầu mối, trọng điểm, tuyến giao thông huyết mạch trong tỉnh, kết nối với Thủ đô và các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Bắc Bộ.

Hệ thống hạ tầng giao thông và đô thị trên địa bàn có bước phát triển quan trọng. Mạng lưới quốc lộ, cao tốc, các cây cầu vượt sông Hồng và sông Trà Lý đã hình thành, tạo điều kiện kết nối thuận lợi với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh trong vùng. Hệ thống đường thủy nội địa bước đầu được khai thác, phát huy lợi thế sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý cho vận tải hàng hóa, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng kinh tế - xã hội, mở rộng hành lang đón đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh cho Hưng Yên.

Hưng Yên đã dồn lực để triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng như: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường cao tốc CT.08 đi qua tỉnh - dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Hồng, nối Ninh Bình với Hải Phòng; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển đoạn qua địa phận tỉnh; dự án xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378)...

Một trong những công trình quan trọng tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được đưa vào khai thác, sử dụng trong giai đoạn 2020 - 2025 là tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, được hoàn thành trong năm 2023. Dự án có vai trò quan trọng trong vùng lõi kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và là động lực phát triển khu vực Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội, của Hưng Yên và Ninh Bình.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, giao thông Hưng Yên ghi dấu ấn với việc đưa tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh cán đích đúng kế hoạch, tạo động lực kết nối và phát triển kinh tế vùng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4,8 nghìn tỷ đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Đây là tuyến huyết mạch kết nối Khu kinh tế Thái Bình với các vùng kinh tế trọng điểm lân cận, nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ ven biển Bắc - Nam (dài 550km đi qua 6 tỉnh từ Quảng Ninh - Thanh Hóa). Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, hình thành trục đường giao thông chính ven biển để phát triển kinh tế - xã hội mà còn có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Khu kinh tế Thái Bình.

Đột phá chiến lược cho giai đoạn mới

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, xác định phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng số và giao thông, là một trong ba đột phá chiến lược của nhiệm kỳ.

Tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông đa phương thức, phát triển cảng biển, các trục giao thông kết nối đường cao tốc, quốc lộ, kéo gần khoảng cách địa lý giữa Hưng Yên với Hà Nội, các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ; đồng thời hình thành các tuyến đường trục liên kết trung tâm kinh tế, công nghiệp, đô thị, thương mại và du lịch trong tỉnh.

Cầu Trà Lý bắc qua sông Trà Lý, thuộc tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Cùng với đó, Hưng Yên đề ra loạt giải pháp trọng tâm như phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông và đô thị…Rà soát, hoàn thiện quy hoạch đồng bộ, tăng cường đầu tư vào hệ thống giao thông, tăng cường đầu tư hệ thống giao thông, trọng tâm là giao thông, vận tải đa phương tiện, nhất là đường sắt đô thị tốc độ cao, đường cao tốc, đường quốc lộ, đường biển, đường sông, đường thủy; các tuyến đường giao thông trục chính của tỉnh, tuyến giao thông kết nối với Hà Nội, các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng, các tuyến giao thông kết nối các trung tâm kinh tế, công nghiệp, đô thị.

Mục tiêu đến năm 2030, Hưng Yên cơ bản hoàn thành xây dựng các công trình giao thông trọng điểm kết nối đồng bộ giữa các khu vực trong tỉnh: Tuyến đường Đông - Tây kết nối từ phường Phố Hiến về cảng biển Diêm Điền; tuyến đường Bắc - Nam kết nối từ Hưng Yên qua các phường khu vực phía Nam tỉnh đến Cồn Vành; tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng,...Từ đó, giúp kết nối với TP Hà Nội, các tỉnh lân cận; các khu công nghiệp, hệ thống cảng sông, cảng biển, bến thủy nội địa, cảng cạn và trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, trung tâm logistics.