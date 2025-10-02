Hưng Yên bứt phá thu hút đầu tư, khơi dậy sức bật phát triển bền vững

(VTC News) -

Ghi dấu ấn đậm nét nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hưng Yên ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế khi triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Toàn tỉnh hiện có 27.659 doanh nghiệp, tăng gần 3 lần so với năm 2020. Giai đoạn 2021-2025, có 14.186 doanh nghiệp mới được thành lập, tổng vốn đăng ký hơn 200.199 tỷ đồng, tăng 47,6% về số doanh nghiệp và 126,9% về vốn so với giai đoạn 2016-2020.

Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả ấn tượng với 912 dự án được cấp phép mới, gồm 555 dự án trong nước và 357 dự án FDI, tổng vốn đăng ký và tăng thêm hơn 368.194 tỷ đồng và gần 10 tỷ USD. Tính đến tháng 8/2025, Hưng Yên đã đón thêm 232 dự án mới và 194 lượt điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đầu tư đạt 119.299 tỷ đồng và 1,554 tỷ USD.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 3.908 dự án còn hiệu lực, trong đó 3.010 dự án trong nước với tổng vốn 645.396 tỷ đồng và 898 dự án FDI với tổng vốn 16,23 tỷ USD. Nhiều dự án tập trung vào hạ tầng khu công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, thân thiện môi trường, đúng định hướng phát triển bền vững của tỉnh.

Không chỉ thu hút đầu tư, Hưng Yên còn mở rộng mạnh mẽ hạ tầng công nghiệp. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã thành lập thêm 8 khu công nghiệp mới và 26 cụm công nghiệp. Tính đến cuối tháng 6/2025, Hưng Yên có 1 khu kinh tế, 23 khu công nghiệp (trong đó 5 khu nằm trong khu kinh tế) với diện tích hơn 5.891 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 64,9%; cùng 74 cụm công nghiệp, diện tích 3.931 ha, trong đó 34 cụm đã đi vào hoạt động.

Các khu, cụm công nghiệp ngày càng khẳng định vai trò “đầu tàu” trong thu hút đầu tư, thay thế mô hình đầu tư nhỏ lẻ ngoài khu quy hoạch trước đây. Đặc biệt, Khu kinh tế Hưng Yên (Thái Bình cũ) đang được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, trở thành “điểm sáng” hút dòng vốn lớn, góp phần hình thành trung tâm tăng trưởng mới, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững cho toàn tỉnh.

Khu công nghiệp Cầu Nghìn (Hưng Yên) đang thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất.

Ba đột phá chiến lược, 5 trụ cột phát triển

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chỉ rõ, một trong 3 đột phá chiến lược được đề cập đó là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trong đó hạ tầng số và giao thông được xem là trọng tâm.

Tỉnh ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức, gắn với cảng biển, các trục kết nối cao tốc, quốc lộ, bảo đảm liên thông giữa Hưng Yên với Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, vùng Duyên hải Bắc Bộ. Các tuyến trục kinh tế, công nghiệp, đô thị, thương mại, du lịch được định hướng đầu tư để hình thành không gian phát triển liên kết vùng, tạo động lực tăng trưởng mới.

Cầu sông Hồng, kết nối Hưng Yên với Ninh Bình trên tuyến đường bộ ven biển.

Với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững toàn diện, tỉnh Hưng Yên dựa trên 5 trụ cột chủ yếu: Phát triển nền công nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, lao động và thân thiện môi trường trên cơ sở tạo lập hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ. Phát triển nền nông nghiệp sạch, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn, giá trị gia tăng cao. Phát triển mạnh mẽ hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, phát triển kinh tế đô thị và dịch vụ, thương mại, du lịch chất lượng cao.

Phát triển năng lượng sạch (điện gió ngoài khơi, điện sinh khối, điện khí LNG, Hydrogen xanh,…) sớm đưa Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng. Phát triển kinh tế biển với mô hình khu kinh tế tự do đa ngành trên cơ sở chuyển đổi khu kinh tế hiện có gắn với lấn biển…hình thành cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng và phía Bắc của đất nước.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Các giải pháp đều tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao tính minh bạch, công khai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 bên sông Trà Lý (Hưng Yên).

Đặc biệt, Hưng Yên xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng, góp phần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động tối đa tiềm năng và lợi thế địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển bứt phá, bền vững trong giai đoạn mới.

Tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập và hoạt động lâu dài trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động doanh nghiệp.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, nguồn lực để khuyến khích, hỗ trợ cho phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động khởi nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, từng bước hình thành doanh nghiệp lớn, có sức cạnh tranh cao.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - khẳng định, tỉnh cam kết sẽ luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp. (Ảnh: Tất Đạt)

Mới đây, tại hội nghị gặp mặt và làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng và một số nhà đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - khẳng định: Tỉnh luôn xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng quan trọng, trụ cột trong cơ cấu kinh tế.

Hưng Yên kiên định phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; ưu tiên thu hút công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh. Tỉnh cũng chú trọng sử dụng hiệu quả đất KCN, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao đời sống dân cư và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn.

UBND tỉnh cam kết sẽ luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để đề xuất với Trung ương và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhằm khai thác tốt nhất.