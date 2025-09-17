Hưng Yên trợ lực cho doanh nghiệp, khai thông động lực đầu tư

(VTC News) -

Điểm sáng thu hút đầu tư

Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã được Thủ tướng chấp thuận quy hoạch phát triển 1 Khu Kinh tế (KKT) với tổng diện tích là 30.583ha, trong đó có 22 KCN, KCN - đô thị - dịch vụ với tổng diện tích khoảng 8.020ha; hiện có 5 KCN đã thành lập với diện tích 1.893ha.

Ngoài ra, Thủ tướng đã chấp thuận quy hoạch phát triển 43 KCN nằm ngoài KKT với tổng diện tích trên 13.500ha, trong đó có 18 KCN đã được thành lập với diện tích gần 4.000ha.

Một góc Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Hưng Yên).

Các KCN trên địa bàn tỉnh được đầu tư bài bản, đồng bộ, góp phần quan trọng thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và ngân sách địa phương. Kết quả thu hút đầu tư đã đạt được kết quả tích cực cả về số dự án và vốn đầu tư đăng ký.

Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có 3.917 dự án đầu tư còn hiệu lực (gồm 903 dự án FDI và 3.014 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký tương đương trên 41 tỷ USD. Trong đó, riêng các khu công nghiệp và khu kinh tế có trên 1.100 dự án đầu tư (gồm 544 dự án FDI và 581 dự án trong nước), với tổng vốn đầu tư đăng ký tương đương trên 19 tỷ USD.

Đến hết tháng 8/2025, toàn tỉnh thu hút được 232 dự án đầu tư mới và 194 lượt dự án được điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 119.299 tỷ đồng và 1,554 tỷ USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.908 dự án còn hiệu lực, bao gồm 3.010 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 645.396 tỷ đồng và 898 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 16,23 tỷ USD.

Nhiều dự án tập trung triển khai thực hiện nhanh, tỷ lệ vốn đầu tư giải ngân lớn, sớm đưa vào hoạt động ổn định, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu; đồng thời giải quyết nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội địa phương.

“Trải thảm đỏ” đồng hành cùng doanh nghiệp

Mới đây, tại hội nghị gặp mặt và làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng và một số nhà đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh, đại diện các doanh nghiệp đã kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án như: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất; quản lý, vận hành hệ thống thu gom nước thải và công tác thu hút đầu tư, nguồn lao động...

Hưng Yên sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. (Ảnh: Tất Đạt)

Tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - đánh giá cao vai trò to lớn của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng với địa phương trong chặng đường mới.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp, ông Nguyễn Khắc Thận đề nghị các sở, ngành, địa phương xác định “khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính mình”, từ đó theo thẩm quyền, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngay từ cơ sở. Đặc biệt, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho doanh nghiệp; chuẩn bị tốt các điều kiện về hạ tầng, xử lý nước thải tại các KCN trên địa bàn.

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng ban, ngành liên quan: Công an tỉnh nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh an toàn, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, lợi dụng chính sách trong bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án. Sở Nội vụ phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn về nguồn lao động, trong đó tăng cường liên kết đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp quản lý, ứng dụng công nghệ số để minh bạch, tối ưu quy trình, tạo môi trường kinh doanh hiện đại, cạnh tranh, bền vững. Tiếp tục rà soát, kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch, tìm nguồn nguyên liệu san lấp ổn định, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị doanh nghiệp và nhà đầu tư hạ tầng KCN phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn tất thủ tục pháp lý, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước.

Các doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và các nhà đầu tư hạ tầng trong tỉnh trong việc xúc tiến thu hút đầu tư; ưu tiên thu hút đầu tư các dự án thứ cấp có quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo thay thế năng lượng truyền thống.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - khẳng định: Tỉnh luôn xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng quan trọng, trụ cột trong cơ cấu kinh tế. Hưng Yên kiên định phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; ưu tiên thu hút công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh. Tỉnh cũng chú trọng sử dụng hiệu quả đất KCN, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao đời sống dân cư và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn.

UBND tỉnh cam kết sẽ luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để đề xuất với Trung ương và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhằm khai thác tốt nhất.