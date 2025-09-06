(VTC News) -

Chia sẻ tại Hội thảo "Đô thị biển liền kề sân bay quốc tế - Tâm mạch mới của nhà đầu tư Hà Nội" diễn ra sáng nay, TS. KTS. Trương Văn Quảng cho rằng, tại nhiều quốc gia, sân bay trở thành lõi trung tâm vùng đô thị với các khu vực phụ cận phát triển đa dạng các trung tâm công nghiệp, dịch vụ thương mại, logistics, khu dân cư…

Thành phố liền kề sân bay là vùng đô thị được quy hoạch đồng bộ về cơ sở hạ tầng, tiện ích, có nền kinh tế lấy sân bay làm cốt lõi cho việc đầu tư và phát triển.

Nhờ việc xây dựng và quy hoạch thành công các thành phố này, nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore... đã tạo ra các cực tăng trưởng đô thị mới về tài chính, du lịch, xuất nhập khẩu, logistics, giáo dục, y tế, mang lại lợi thế cạnh tranh lớn trong thời đại kết nối toàn cầu.

Đô thị biển liền sân bay quốc tế, xu hướng đầu tư mới của thị trường.

Tại Việt Nam, một trong những địa phương đang hút nhà đầu tư nhờ mô hình "Đô thị sân bay" có thể kể đến là Khánh Hoà. Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, Khánh Hòa mở ra một chương mới trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 và trở thành cực tăng trưởng kinh tế quan trọng, một đô thị biển vươn tầm quốc tế.

Trong đó, tại Cam Ranh, với sự xuất hiện của mô hình đô thị liền kề sân bay, đang được đánh giá là tọa độ vàng thu hút đầu tư. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh mỗi năm đón hàng chục triệu du khách với 22 hãng hàng không và 50 đường bay quốc tế. Sự phát triển này không chỉ mang lại nguồn khách dồi dào, ổn định cho bất động sản du lịch mà còn là động lực tăng trưởng bền vững cho cả khu vực.

Đáng chú ý, mặt bằng giá bất động sản tại Cam Ranh vẫn đang ở vùng khởi điểm của Khánh Hòa, với mức giá tiềm năng sinh lời vượt trội. Cùng với giá, khả năng kiến tạo một hệ sinh thái sống động và đa dạng đang là cơ sở tạo nên sức hút mạnh mẽ cho đô thị liền kề sân bay Cam Ranh.

Nổi bật trong số đó là siêu đô thị sân bay CaraWorld, một khu đô thị phức hợp đa chức năng, được quy hoạch đồng bộ với hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế. CaraWorld hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm sống và đầu tư mới, góp phần định hình tương lai phát triển của Cam Ranh.

Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Cam Ranh, Khánh Hòa nếu quy hoạch tích hợp, quản trị liên thông và gắn phát triển với chuẩn xanh bản sắc, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành một “cực tăng trưởng mới”, nơi máy bay chạm biển, và bất động sản bền vững sinh lợi lâu dài.