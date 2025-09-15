Woori Bank tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư sang thị trường Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 11/9 tại Seoul, Ngân hàng Woori Việt Nam phối hợp Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức hội thảo “Xúc tiến đầu tư Việt Nam – Woori Đồng Hành”. Sự kiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam trong bối cảnh hợp tác kinh tế song phương ngày càng sôi động.

Hội thảo gồm 7 phiên chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia đến từ cơ quan hỗ trợ đầu tư mạo hiểm, công ty luật Jipyong, EY Hàn Quốc, CBRE Việt Nam và Ngân hàng Woori Việt Nam. Nội dung tập trung vào xu hướng đầu tư, thủ tục thành lập pháp nhân, tài chính, kế toán, pháp lý và bất động sản. Đặc biệt, chương trình bố trí gian tư vấn 1:1, giúp doanh nghiệp nhận được hướng dẫn trực tiếp về chiến lược thâm nhập thị trường.

Đại diện Woori Bank cho biết Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam và ngân hàng cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hành trình vươn ra toàn cầu. Woori Bank đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1997, chính thức thành lập pháp nhân năm 2017 và hiện có 28 chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước.