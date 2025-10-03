(VTC News) -

Nội dung trên được ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, sáng 3/10 tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Hưng Yên.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh: “Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên”.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I diễn ra trong thời điểm đất nước có những thay đổi mang tính thời đại với thế và lực được tích lũy sau gần 40 năm đổi mới.

“Với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng bộ tỉnh, với khí thế và khát vọng mới, Đại hội sẽ quyết định những chủ trương lớn, quan trọng mang tính tổng thể, toàn diện, đặt nền móng và định hướng phát triển cho Đảng bộ tỉnh Hưng Yên không chỉ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 mà còn cho nhiều nhiệm kỳ tiếp theo, được toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh hết sức quan tâm, trông đợi và kỳ vọng.

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự tin, tự lực, tự cường, tạo đột phá phát triển tỉnh Hưng Yên nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; sớm đưa Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc, trung tâm công nghiệp, năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa nêu bật.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo ông Nghĩa, thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Hưng Yên mới được thành lập, tạo ra một dư địa phát triển với quy mô, tiềm năng rất lớn, là bước ngoặt mang tính chiến lược, là đòn bẩy mạnh mẽ tạo ra sự cộng hưởng giá trị để kiến tạo một vùng động lực mới, năng động và giàu bản sắc.

Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” cho thấy tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, trí tuệ sáng suốt của Trung ương, hướng tới hoàn thiện nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về Nhân dân.

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực; tổ chức thành công đại hội ở 4 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 104 đảng bộ xã, phường.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ I vừa diễn ra cùng với nhiều hoạt động thiết thực, rộng khắp, nhiều phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I.

Đó là những thành tích rất đáng tự hào, thể hiện niềm tin, tình cảm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về Đại hội, Đại hội ghi nhận, hoan nghênh và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn đó.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất có các nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới cũng như tầm nhìn cho những năm tiếp theo; thảo luận, tham gia đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 182 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tham dự Đại hội.

Trong bài phát biểu khai mạc, nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh thời Người dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đối với tỉnh Hưng Yên, Người có 15 lần về thăm và làm việc với tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hưng Yên luôn nhớ ơn và mãi mãi khắc ghi những lời động viên, căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Trong giờ phút trọng thể này, với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Cùng với Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng của Người mãi mãi là tài sản vô giá, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ lãnh đạo tiền bối, hùng liệt sỹ, cán bộ, đảng viên, các chiến sĩ, đồng chí, những người con ưu tú của quê hương Hưng Yên đã cống hiến, hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây cũng chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và Nhân dân Hưng Yên tiếp tục phấn đấu vươn lên, giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển quê hương, đất nước” ông Nguyễn Hữu Nghĩa xúc động bày tỏ.

Sau phần phát biểu khai mạc của lãnh đạo Tỉnh ủy Hưng Yên, Đại hội tiếp tục thực hiện các phần việc theo chương trình nghị sự đã đề ra, trong đó có phần trình bày báo cáo chính trị của Đại hội, các phát biểu tham luận và công bố nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa I nhiệm kỳ 2025 – 2030, cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.