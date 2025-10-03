Hưng Yên vươn ra biển lớn để 'cất cánh' trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(VTC News) -

Tiềm năng phát triển kinh tế biển

Phía Đông và Đông Nam của Hưng Yên đều giáp biển Đông. Mặc dù diện tích đất nhỏ, nhưng diện tích không gian biển rộng khoảng 487 km2 (từ 0-6 hải lý) cùng đường bờ biển dài 54 km, là lợi thế lớn để phát triển thủy sản, nuôi trồng và khai thác tài nguyên ven biển. Toàn tỉnh hiện duy trì hơn 6.400 ha nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ; 738 tàu cá đủ điều kiện hoạt động với tổng công suất 104.058 KW (141.520 CV). Năm 2024, sản lượng thủy sản đạt 290.069 tấn, giá trị sản xuất gần 6.000 tỷ đồng.

Không chỉ có tiềm năng về biển, Hưng Yên còn sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng phong phú, với trữ lượng khí mỏ ngoài thềm lục địa trên 10 tỷ m3, than nâu trên 30 tỷ tấn. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh phát triển các ngành công nghiệp, năng lượng trong tương lai.

Hưng Yên có diện tích không gian biển rộng khoảng 487 km2 (từ 0-6 hải lý) cùng đường bờ biển dài 54 km, là lợi thế lớn để phát triển thủy sản, nuôi trồng và khai thác tài nguyên ven biển.

Hệ thống cảng biển và dịch vụ vận tải biển được quan tâm, khai thác hiệu quả, triển khai đầu tư cảng biển theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, góp phần hình thành trung tâm logistics kết nối cung ứng dịch vụ. Các cảng như Diêm Điền, Cửa Lân đang được đầu tư, khai thác hiệu quả, góp phần kết nối các trung tâm công nghiệp trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy giao thương hàng hóa.

Trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ biển, Hưng Yên chú trọng xây dựng hạ tầng văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội, di tích, không gian văn hóa, kiến trúc và di sản thiên nhiên. Các tour du lịch trải nghiệm làng nghề làm muối, du lịch sinh thái tại Cồn Đen, Cồn Vành, Cồn Thủ được triển khai gắn với công tác bảo vệ môi trường biển, tạo sức hấp dẫn cho du khách.

Tỉnh đã xác lập Khu bảo tồn đất ngập nước Tiền Hải với diện tích 12.500 ha. Rừng ven biển được quản lý, bảo vệ trên 4.200 ha.

Phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Đức Tải - Giám đốc Sở Tài chính - nhận định: Nhìn vào thực tiễn, tiềm năng kinh tế biển của tỉnh sau sáp nhập là rất lớn. Bờ biển dài, nhiều bãi bồi ven sông ven biển thuận lợi cho phát triển nuôi trồng và đánh bắt hải sản.

Vị trí chiến lược kết nối với Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định và toàn vùng đồng bằng sông Hồng, tạo thuận lợi cho phát triển cảng biển, trung tâm logistics và dịch vụ hàng hải. Đây chính là sự bổ sung lợi thế, mở ra hướng đi toàn diện cho một tỉnh vừa mạnh về nội địa, vừa vươn ra biển lớn.

Khu du lịch Cồn Đen (Hưng Yên), hàng năm thu hút đông đảo du khách và người dân.

Chuyển mình từ khai thác kinh tế biển

Phát huy tiềm năng và lợi thế từ kinh tế biển, nhiều địa phương ven biển của Hưng Yên đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới phát triển toàn diện, bền vững. Trong đó, xã Nam Cường và Đông Thụy Anh là hai điểm nhấn tiêu biểu, thể hiện rõ định hướng khai thác hiệu quả tài nguyên biển gắn với phát triển kinh tế, du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái.

Hệ sinh thái rừng ngập mặn gần 400 ha của xã Nam Cường (Hưng Yên), đóng vai trò “lá chắn xanh” bảo vệ bờ biển và thích ứng biến đổi khí hậu.

Xã Nam Cường – một xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã (Nam Thịnh, Nam Tiến, Nam Chính và Nam Cường). Xã hiện có 1.463 ha nuôi trồng thủy sản, 356 tàu khai thác hải sản, giá trị thủy sản đạt trên 218 tỷ đồng/năm. Hệ sinh thái rừng ngập mặn gần 400 ha, đóng vai trò “lá chắn xanh” bảo vệ bờ biển và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, ông Hà Văn Trí – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Cường - nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả khu kinh tế ven biển, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa bản địa. Khuyến khích, vận động Nhân dân đầu tư phát triển lĩnh vực nuôi trồng, khai thác thuỷ hải sản. Phấn đấu đến năm 2030, kinh tế biển trở thành ngành mũi nhọn của địa phương.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa bản địa là chủ trương đúng đắn mà các cấp chính quyền Hưng Yên đang hướng tới.

Cùng với Nam Cường, xã Đông Thụy Anh đang nổi lên như điểm sáng mới về hạ tầng và thu hút đầu tư. Nhiều công trình giao thông trọng điểm như tuyến đường bộ ven biển, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT08), các cầu vượt sông kết nối với Hải Phòng đang được hoàn thiện. Các dự án quy mô lớn như Cảng cá Thụy Tân, khu neo đậu tránh trú bão, khu đô thị Thụy Trường được phê duyệt và triển khai từng bước.

Nằm trong khu quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình, có tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng và đường ven biển đi qua, Đông Thụy Anh trở thành “hành lang phát triển phía Đông” kết nối vùng duyên hải Bắc Bộ. Với quỹ đất công nghiệp rộng, vị trí liền kề cảng biển Hải Phòng, địa phương này đang thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Đình Chung – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nhiệm kỳ tới Đông Thụy Anh sẽ tập trung phát triển dịch vụ – thương mại gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; tận dụng lợi thế tự nhiên, rừng ngập mặn và di tích truyền thống để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Đồng thời, xã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đô thị hóa nông thôn, kết nối giao thông liên vùng, phát huy nội lực và thu hút nguồn lực xã hội, phấn đấu trở thành địa phương tiêu biểu về công nghiệp, dịch vụ và du lịch sinh thái của tỉnh Hưng Yên.

Nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp, hiện đại đã và đang được triển khai tại một loạt xã ven biển Hưng Yên.

Tầm nhìn mới cho nhiệm kỳ bứt phá

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 5 trụ cột phát triển kinh tế bền vững, trong đó kinh tế biển được coi là trọng tâm, hướng tới hình thành khu kinh tế tự do đa ngành, phát triển công nghiệp công nghệ cao, năng lượng mới, logistics, cảng biển, sân bay, đô thị nghỉ dưỡng biển và dịch vụ giải trí.

Đây sẽ là nơi hội tụ các tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn đóng vai trò chủ chốt trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, liên thông chặt chẽ với các địa phương trong khu vực và được tổ chức quản lý, quản trị theo cơ chế đặc thù, trở thành cực tăng trưởng mới của đồng bằng sông Hồng và miền Bắc.

Từ những tiềm năng, lợi thế vốn có, Hưng Yên xây dựng nhiều giải pháp có tính khả thi cao thể phát triển kinh tế biển.

Và để thực hiện, nhiều giải pháp đã được đề xuất, trong đó phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững; phát triển các ngành kinh tế hàng hải, cảng biển, cảng sông, cảng cạn và dịch vụ hậu cần logistics gắn với chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực đồng bằng sông Hồng. Tích cực, chủ động tham gia liên kết trong vành đai kinh tế ven biển Duyên hải Bắc Bộ (Quảng Ninh - Hải Phòng - Hưng Yên - Ninh Bình). Chuyển đổi Khu kinh tế ven biển thành Khu kinh tế tự do.

Mở rộng hành lang, không gian hướng biển, kết nối các địa phương ven biển; xây dựng Khu kinh tế tự do trở thành cửa ngõ hướng biển ra thế giới của khu vực phía Bắc và đồng bằng sông Hồng.

Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải; quy hoạch, xây dựng sân bay, cảng biển nước sâu có năng lực tiếp nhận tàu tải trọng 200 nghìn tấn trở lên; quy hoạch, đầu tư hệ thống giao thông đa phương tiện, vận tải khối lượng lớn, tốc độ cao kết nối Khu kinh tế tự do với quốc lộ, cao tốc, với Hà Nội, các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng, các trung tâm.