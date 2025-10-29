Ông Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù vì sai phạm chuyển nhượng đất Bến Vân Đồn

(VTC News) -

Ngày 29/10, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Công Khế (71 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên) và Nguyễn Quang Thông (64 tuổi, cựu Tổng biên tập Báo Thanh Niên) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông tại phiên toà ngày 29/10.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Công Khế bị tuyên phạt 8 năm tù, còn bị cáo Nguyễn Quang Thông nhận mức án 5 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử ghi nhận cả hai bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ.Cụ thể, bị cáo Nguyễn Công Khế đã tự nguyện nộp 35 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, trên 70 tuổi, có nhiều đóng góp cho xã hội và gia đình có công với cách mạng.Bị cáo Thông cũng được xem xét giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp trong công tác và đã nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên hai bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 215 tỷ đồng, được khấu trừ vào số tiền đã nộp trong quá trình điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4 cũ (nay là phường Khánh Hội), do Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn – doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam quản lý.

Thực hiện chủ trương di dời các nhà máy thuốc lá ra khỏi nội thành, năm 2004, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề nghị Ban Chỉ đạo 80 (Bộ Tài chính) cho phép bán đấu giá khu đất trên để lấy kinh phí phục vụ di dời.

Sau đó, khu đất được chấp thuận bán chỉ định cho Báo Thanh Niên để làm trụ sở tòa soạn. Tuy nhiên, sau khi được giao đất, Báo Thanh Niên xin thay đổi mục đích sử dụng và góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp khác để thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp, rồi thoái vốn.

Đến ngày 14/11/2014, Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên thông báo đã hoàn tất việc thoái vốn khỏi dự án, trả hết nợ vay và thu về gần 32 tỷ đồng. Sau đó, toàn bộ khu đất 151-155 Bến Vân Đồn đã chuyển sang sở hữu tư nhân mà không qua đấu giá, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 215 tỷ đồng.