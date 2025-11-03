‘Ông lớn’ kinh doanh nước tương, mì gói ra sao?

Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer; Mã UpCom:MCH) vừa có báo cáo nhà đầu tư quý 3/2025. Đây là doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như: nước mắm Nam Ngư, nước tương Chin-su, mì gói Omachi...
Đà giảm doanh thu trong quý 3/2025 của Masan Consumer đã được thu hẹp so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu quý 3 đạt hơn 7.500 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Masan Consumer có doanh thu gần 21.300 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 3 quý đầu năm nay của MCH vẫn còn giảm mạnh 16% so với cùng kỳ, đạt gần 4.600 tỷ đồng.
Theo Masan Consumer, đà giảm doanh thu trong quý 3 dù cải thiện so với cùng kỳ và so với quý trước, nhưng vẫn còn chịu tác động ngắn hạn của việc đứt gãy kênh phân phối truyền thống và quá trình chuyển đổi hệ thống phân phối của MCH.
Trong quý 3, kênh phân phối truyền thống giảm do các điểm bán nhỏ lẻ giảm hàng tồn kho tạm thời, để thích ứng với hệ thống thuế hộ kinh doanh mới. Mức tồn kho của nhà phân phối là khoảng 1.200 tỷ đồng, mức tồn kho của các điểm sỉ là khoảng 1.000 tỷ đồng.
Dù kênh phân phối truyền thống có doanh thu giảm nhưng các kênh khác của MCH lại kinh doanh khá thuận lợi. Cụ thể, doanh thu từ kênh nhà hàng, khách sạn, quán cà phê tăng gần 72%; kênh thương mại điện tử tăng 60%; kênh xuất khẩu tăng gần 15%; kênh bán lẻ hiện đại tăng 12,5%.
Theo Masan Consumer, việc kinh doanh các sản phẩm nước mắm, nước tương vẫn đang chịu áp lực ngắn hạn trong giai đoạn điều chỉnh hệ thống phân phối mới. Công ty này sẽ cải tiến nhãn hiệu nước mắm và mở rộng phân phối. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ tung bộ sưu tập nước mắm di sản trong chiến lược mở rộng thương hiệu.
Đối với nước tương, MCH sẽ tái cơ cấu danh mục với việc nâng cấp sản phẩm và định hướng marketing mục tiêu.
Omachi vẫn duy trì mức tiêu thụ tốt và đóng góp tích cực từ các phân khúc như mì trộn, mì tô và mì ly. Trong khi đó, Kokomi chịu ảnh hưởng ngắn hạn do điều chỉnh tồn kho trong quá trình triển khai mở rộng phân phối trực tiếp.
Doanh thu từ đồ uống đóng chai của MCH trong quý 3/2025 cũng giảm nhẹ 0,5%, đạt gần 1.270 tỷ đồng. Doanh thu từ kinh doanh cà phê giảm mạnh đến 20% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 324 tỷ đồng.
Dù doanh thu các ngành hàng chủ lực của MCH giảm mạnh nhưng doanh thu từ ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình vẫn tăng trưởng tốt. Trong quý 3, ngành hàng này đạt doanh thu 571 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, thu từ xuất khẩu cũng tăng 15%, đạt 359 tỷ đồng.